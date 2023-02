Il Girasole alla Garbatella: 2 etti e mezzo di carbonara "uova, guanciale e amore"

Emanuela e Massimo Dante, due fratelli, figli di Gigi e Antonietta da cui tutto è partito. Sono i proprietari del bar trattoria Il Girasole a Garbatella, tra i 5 finalisti del contest @aromacipiace, La Carbonara in corso su RomaToday.

"Siamo felicissimi di essere tra i primi 5 finalisti del contest, ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e contraccambiamo continuando a cucinare bene", affermano i fratelli Dante.

Il Girasole è una trattoria di quartiere aperta il 30 giugno 1981 e dove a battere è il cuore di una famiglia molto unita che fa tutto per amore e rispetto: "Non possiamo sbagliare, faremo sempre del nostro meglio per ricambiare i sacrifici che i nostri genitori hanno fatto prima di noi", raccontano a RomaToday Massimo ed Emanuela.

In quartiere sono tanti gli affezionati al ristorante, i fedelissimi frequentano il ristorante anche da 10-12 anni perché da Il Girasole sanno di trovare sempre un'atmosfera familiare e informale: "La simpatia, l'accoglienza, lo scherzo fatto sempre con rispetto, qui sono all'ordine del giorno. Diciamo che i clienti che ci frequentano da anni sono per noi una famiglia allargata e noi lo siamo per loro".

La carbonara de Il Girasole

La carbonara è tra i piatti protagonisti in menu, l'80 per cento dei clienti la ordina. Cosa ha di speciale? "La cucino da quando avevo 15 anni insieme a mio padre - ci svela Massimo - posso sbagliare tutto, ma non la carbonara per rispetto di mio padre. I complimenti sono graditissimi, i clienti mi vengono a stringere la mano in cucina e questo fa sempre tanto piacere, ma quando mio padre mi manda un cuore e mi dice 'anche oggi hai fatto bene', quello vale più di ogni altra cosa".

Nella carbonara de Il Girasole il guanciale croccante è sacrosanto. I fornitori sono fedelissimi proprio come i clienti, ragazzi che nel tempo sono diventati amici e che portano nel locale della Garbatella una materia prima locale e di qualità.

Dovendo racchiudere la loro carbonara in tre parole Massimo ed Emanuela dicono "La nostra carbonara è uova, guanciale e amore".

"Te lo dico sinceramente - aggiunge poi Massimo - io vojo vince, ma so pure quante rogne c'avrò una volta che vinco, con la gente che verrà a fare la fila, qualcuno ci dirà che non è la nostra la migliore di Roma e lì dovremo ingoiare, ma la soddisfazione sarebbe immensa, sarei la persona più felice del mondo".

Carbonara e stornelli romani

Dal Girasole, però, la romanità si canta anche ed è questa una delle particolarità della trattoria romana: una volta al mese, infatti, c'è la serata degli stornelli romani con due ragazzi che usano solo voce e chitarra: "Insieme ci divertiamo, balliamo, ridiamo".

Il Girasole è frequentato anche da personaggi famosi: Marco Materazzi è un cliente affezionato, ma da qui sono passati anche Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Noemi, Marco D'Amore, Pier Cosso e tanti altri.

Le carte vincenti che potrebbero portare Il Girasole alla vittoria? "La nostra sincerità e simpatia, la qualità degli ingredienti e la quantità: da noi si mangiano 2 etti e 30 di pasta", specificano i fratelli Dante.