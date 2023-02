aromacipiace, la carbonara: la finale a 15. Ecco come votare

Ci siamo. E' la settimana della finale di ARomacipiace la carbonara, il contest, in collaborazione con Dol - Di Origine Laziale, con il quale RomaToday punta a proclamare la carbonara più apprezzata.

Dopo settimane di nomination, selezioni, voti, presentazioni, siamo arrivati al roster finale di 15 finalisti. Cinque quelli arrivati qui direttamente con le nomination, dieci quelli che hanno passato la fase delle votazioni in semifinale.

Il Girasole Via Rosa Raimondi Garibaldi Il Girasole alla Garbatella: 2 etti e mezzo di carbonara "uova, guanciale e amore"

Il maritozzo rosso vicolo del cedro 26 La carbonara de Il Maritozzo Rosso: "Passione per Roma, qualità e divertimento assicurato"

Osteria Sette - via Val Chisone Da Osteria Sette a Montesacro, dove si fa la scarpetta nella carbonara

Osteria La Sol Fa - Via Germano Sommellier - La carbonara di Osteria La Sol Fa: "Pasta fresca, guanciale croccante e sorriso"

Eggs - Via Natale del Grande 52 Eggs, nel regno delle uova che dedica una carta intera alla carbonara

Sapore di Roma - va Arzana Sapore di Roma, la carbonara fra tradizione e innovazione

Bottega Trattoria De Santis - via di Santa croce in Gerusalemme La carbonara di Bottega Trattoria De Santis: "Super cremosità e un guanciale che non si batte"

Saporito - Via tiburtina 141 La Carbonara di Saporito, giovane rivelazione a San Lorenzo: "Siamo gli outsider di questo campionato"

Denden Bar- via Dalmine 38 Denden Bar, tutti i segreti della carbonara del bar tavola calda di Labaro

La Flaca - via Celi La Flaca, la carbonara tradizionale in una cucina fusion

Locanda Meloni ritrovo di quartiere - Via Muzio Clementi, 15 La carbonara di Locanda Meloni, un'intera famiglia che porta in tavola la tradizione

La Pietra Scheggiata - via Paola Falconieri 16 La carbonara de La pietra scheggiata: "Se non c'è er manico gli ingredienti buoni servono a poco"

Ristorante La Scala in Trastevere - piazza della Scala La carbonara de La Scala in Trastevere: "Il segreto del successo? Una perfetta cremosità"

Hostaria La Casetta- via Trionfale 9245 Hostaria La Casetta, dove la carbonara nasce con prodotti di qualità rispettando la tradizione

Osteria Primo - via Castelnuovo di Porto, 4 La carbonara di Osteria Primo: "Se non è 'gnorante non è bona"



Come si vota



Quindici finalisti. Per votarli le modalità sono due ed entrambe hanno questo articolo come riferimento. In fondo a questo articolo o a questo link, trovate un sondaggio. Potrete esprimere la vostra preferenza per uno dei locali . Inoltre, scaricando l'app di RomaToday (a questo link), potrete lasciare un commento con il nome di uno dei 20 locali nominati. Il commento varrà tre punti e andrà a sommarsi ai voti ottenuti nel sondaggio. NB: non sarà ammessi commenti con lo stesso ip.