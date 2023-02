aromacipiace, la carbonara: il sondaggio per votare i 20 semifinalisti. In 5 già in finale

La carbonara è la carbonara. E quando RomaToday chiama, i romani rispondono. Sì, perché nonostante l'attesa per Sanremo, nonostante la campagna elettorale per le elezioni regionali, se si tratta di far valere la propria preferita, tutti sono pronti a fermarsi e a dire la loro. Mille e ottocento commenti su facebook, altrettanti su instagram, app di RomaToday scaricate solo per lasciare il commento e regalare tre punti alla propria carbonara preferita. Il risultato è una classifica che regala la finale a cinque ristoranti e manda in semifinale altri venti.

I cinque già in finale

A comandare in tutte e tre le classifiche (facebook, instagram e commenti su app) è il ristorante Il Girasole a Garbatella. Segue Il maritozzo rosso a Trastevere. Osteria Sette, storico locale di Montesacro, si piazza al terzo posto, seguita da Osteria La Sol Fa all'Esquilino. Ancora Trastevere al quinto posto con Eggs, con il suo menù incentrato sulle uova con la carbonara a farla da padrone.

I 20 semifinalisti

In venti si giocheranno la semifinale nella quale sono previste due modalità di votazione che spiegheremo poco sotto. Tre locali di Roma nord, nella zona della movida in sfida. Si tratta de Il quinto quarto, di Oikos e di Osteria primo. Sempre a Roma nord, zona Prima Porta, piazza il Denden Bar. A Roma est correrà con Va.Do al Pigneto e Maulbeere birreria di Centocelle. Due i locali di San Lorenzo, Da Marcello e Saporito. Per Monteverde c'è la Pietra Scheggiata, per Portuense c'è ristorante Eterna, per La Pisana Sapore di Roma. Mentre Trastevere, oltre ai finalisti, piazza La Scala, Proloco Trastevere e Gattabuia. L'Esquilino corre con Bottega Trattoria De Santis, mentre Trattoria Verbano rappresenterà il Salario. Prati presente con Locanda Meloni che conquista l'ultima piazza utile. Infine il Trionfale presente con L'Hostaria La Casetta e la zona di Porta di Roma con La Flaca.

Come si vota

Dieci tra i venti semifinalisti passeranno alla finale. Per votarli le modalità sono due ed entrambe hanno questo articolo come riferimento. In fondo a questo articolo o a questo link, trovate un sondaggio. Potrete esprimere la vostra preferenza per uno dei bar. Inoltre, scaricando l'app di RomaToday, potrete lasciare un commento con il nome di uno dei 20 locali nominati. Il commento varrà tre punti e andrà a sommarsi ai voti ottenuti nel sondaggio.