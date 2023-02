La Carbonara di Saporito, giovane rivelazione a San Lorenzo: "Siamo gli outsider di questo campionato"

"Non ce lo aspettavamo. Siamo aperti da un anno e mezzo ed essere tra i 15 finalisti è per noi già una vittoria". Sono le paroledello staff del ristorante Saporito a San Lorenzo, entusiasta di essere nella fase finale del contest #aromacipiace - la carbonara in corso su RomaToday.

Una realtà giovane che ha a capo della brigata mamma Elisabetta Cesetti. Uno staff sorridente e molto motivato che ha un obiettivo chiaro: tenere alta la tradizione romana in cucina.

La carbonara, infatti, è il piatto protagonista del menu, molto apprezzato a quanto pare da chi ha avuto modo di assaggiarlo in questo primo anno e mezzo di vita del locale. E' affiancato agli altri piatti della tradizione romana e ad una rivisitazione interessante della Amatriciana: "Un raviolo fatto in casa con ripieno di sugo all'amatriciana, servito su fonduta di parmigiano, burro e foglia di menta. Un azzardo che è diventato best seller di Saporito", spiega Marco, figlio di Elisabetta, anche lui in brigata.

La carbonara di Saporito

Ma, tornando alla carbonara, da Saporito è un must: "La carbonara non si può sbagliare, è la tradizione a comandare, ma noi puntiamo sulla qualità degli ingredienti e possiamo contare sulla bravura dei nostri giovani chef".

Gli ingredienti selezionati sono uova pasta gialla fresche, pecorino romano Dop e guanciale di Amatrice. La pasta scelta? Un rigatone. Da Saporito la carbonara si può gustare in un locale ampio, con grande cortile, in una zona che è molto legata alla tradizione romana come San Lorenzo e in un ambiente familiare ma curato, "un'osteria moderna", come lo staff di Saporito la definisce.

A pranzo sono tanti gli studenti ad entrare, data la vicinanza all'università, ma di sera la clientela è variegata, dalla coppia, agli amici, ai professori universitari e, come ci racconta"In tanti entrano e ritornano e devo dire che dall'inizio del contest le richieste di carbonara sono anche aumentate".

Infine Saporito lancia la sua sfida giocosa agli altri concorrenti in corsa per la vittoria del contest #aromacipiace - la carbonara: "Preparatevi, siamo gli outsider di questo campionato, siamo il Napoli di inizio stagione. Puntiamo a vincere".