Da Osteria Sette a Montesacro, dove si fa la scarpetta nella carbonara

Da pochissimo ha ricevuto il riconoscimento di "Bottega storica" dal Comune di Roma e ha solo un obiettivo: esaltare la cucina romana, quella di una volta. E' L'Osteria Sette a Montesacro, tra i 5 finalisti del contest #aromacipiace - la carbonara. L'obiettivo è quello di far sentire chi entra a casa, ma con un servizio curato in ogni dettaglio.

"Per noi è una conferma - racconta Claudio Sette a RomaToday - abbiamo già vinto diversi contest sulla carbonara, siamo andati anche in tv a prepararla, ci piace sempre metterci in gioco per l'amore e la dedizione che mettiamo nella nostra cucina".

L'Osteria Sette nasce nel '52 in via Val Chisone 3-5: "Aprì nostro nonno quando a Montesacro ancora c'erano solo prati, me lo raccontano i vecchi del quartiere - specifica Claudio - poi negli anni '70 è stata mia madre a prenderne le redini, fino agli anni '90 quando siamo subentrati io e mio fratello Loris".

Dagli albori ad oggi la cucina è molto cambiata, le tecniche si sono raffinate, i prodotti vengono scelti con attenzione, ma quell'idea di cucina romana di una volta è rimasta al centro.

La carbonara di Osteria Sette

Osteria Sette ha dei segreti sulla carbonara, uno di questi è il guanciale, non il solito guanciale amatriciano, ma un prodotto realizzato ad hoc per l'osteria in Nord Italia. "Per il resto - aggiunge Claudio - il vero segreto della carbonara fatta bene è il manico che ha il cuoco, ossia la capacità e la voglia di prepararla bene, ne facciamo almeno 100 al giorno, ci vuole la fatica. La nostra carbonara non è mai slegata dalla salsa".

La carbonara di Osteria Sette viene fatta con un vermicello: "Nessuna pasta corta - dice Claudio - questa è la nostra ricetta e non si cambia". Dalla cucina del locale in zona Montesacro escono circa 100 carbonare al giorno e nessun piatto torna indietro non pulito: "Si fanno la scarpetta nell'uovo, i piatti tornano bianchi", racconta ridendo Claudio Sette.

L'Osteria sette è un locale su tre piani, con tante salette e un continuo colpo d'occhio; è realizzato con oggetti di recupero provenienti dalla casa dei nonni aquilani di Claudio e Loris. Un vintage elegante curato nei minimi dettagli che si fonde con dei quadri d'arte moderna. L'Osteria viene non a casa scelto anche dalla scuole di fotografia e per programmi televisivi. Al piano interrato, che un tempo era rifugio di guerra, è stata creata una cantina con tantissime etichette: "I clienti possono farsi consigliare da me o andare a scegliere direttamente loro il vino che preferiscono".

Quando chiediamo a Claudio perché la carbonara di Osteria Sette dovrebbe vincere il contest #aromacipiace - la carbonara, dice: "La nostra carbonara dovrebbe vincere perché è differente da tutte le altre. Sono tanti i bravi dico la verità, ma qui ci mettiamo un amore particolare, ci mettiamo la fatica, 9 clienti su 10 vengono a dirci grazie a farci i complimenti dopo aver mangiato. Insomma - conclude Claudio - ve lo dico chiaro e tondo: Nun ce n'è per nessuno".