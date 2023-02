La carbonara di Osteria La Sol Fa: "Pasta fresca, guanciale croccante e sorriso"

In zona Porta Maggiore, non molto distante da piazza Santa Croce in Gerusalemme, c'è un'osteria dove la romanità si respira già all'ingresso. E' "La Sol Fa"; si chiama così perché protagonista assoluta è la cucina romana, "la solita solfa", dunque, ma fatta bene e poi perché queste tre note possono dare vita a qualsiasi composizione, anche in cucina.

"Siamo contentissimi, questo primo traguardo è inaspettato, siamo arrivati sopra a ristoranti che hanno molti più followers sui social di noi. E' già una vittoria", dicono i fratelli Flavio e Claudio.

Osteria La Sol Fa nasce nel 2009. La cucina romanesca però è una tradizione familiare che risale al 1938 con l'osteria "La sagra del vino" aperta dal nonno di Flavio e Claudio e dove lavorò la mamma, colei che ha tramandato le radici della cucina romana di una volta e del vero quinto quarto che, non a caso, ancora oggi è nel menu dell'Osteria La Sol Fa.

"Oltre ai piatti romani più commerciali, come noi li chiamiamo, e cioè amatriciana, carbonara, gricia, da noi si possono mangiare la pajata, la minestra al brodo di arzilla, la zuppa di lumache, trippa, coratella, piatti che sono andati a sparire e che noi teniamo vivi".

Nella filosofia dell'Osteria La Sol Fa c'è anche la scelta di prodotti unicamente di Roma e del Lazio, "un'insegnamento di nonno", sottolinea Flavio: "quando hai un prodotto buono perché andarlo a cercare fuori?" Così oggi nell'osteria in zona Porta Maggiore sia i prodotti alimentari che i vini, le birre, gli amari sono del Lazio. "Da noi trovi la spuma, il chinotto, non la cocacola, ad esempio. Prodotti a chilometro zero e di stagione".

La carbonara di Osteria La Sol Fa

"La nostra carbonara è unica - dice Flavio - perché usiamo un tagliolino fatto da un pastificio su nostra indicazione, una pasta all'uovo molto leggera e più vicina ad un'acqua e farina, usiamo solo il rosso dell'uovo, un uovo per porzione e poi, come diciamo noi, un altro uovo se lo mangia la cuccumella". Nel piatto arrivano circa 130 grammi di pasta fresca e la mantecatura si finisce a tavola, in modo che la pasta resti cremosa fino all'ultimo boccone.

La materia prima è alla base della carbonara dell'Osteria La Sol Fa: guanciale nostrano, pecorino coccia nera del Lazio, pepe nero, solo il rosso dell'uovo. In questa trattoria in zona Porta Maggiore la carbonara è anche in versione gluten free perché la romanità deve essere per tutti, come sottolinea Flavio a RomaToday.

L'atmosfera che si respira entrando da Osteria La Sol Fa è familiare, divertente: "Nutriamo con il cibo e anche con il sorriso", dice Flavio, l'oste del locale. "Mio fratello sui social è 'Er coco Claudio'. Cerchiamo di raccontare la romanità alla gente senza mai cadere nella volgarità. La nostra è una romanità pulita, mai caciarona o volgare, quella romanità genuina dello scherzo, della battuta giocosa".

Lanciando proprio con questa giocosità una sfida agli altri concorrenti del contest, Flavio e Claudio dicono: "Tutti gli altri saranno bravissimi, ma provate la carbonara con la pasta fresca e vi innamorerete".