La carbonara di Locanda Meloni, un'intera famiglia che porta in tavola la tradizione

"Abbiamo aperto da neanche un anno ed essere tra i finalisti del contest #aromacipiace - la carbonara è per noi motivo di grande soddisfazione". Ci tiene a sottolinearlo subito Maurizio Meloni di Locanda Meloni, il ristorante a conduzione familiare in zona Prati tra i 15 ristoranti di Roma arrivati in finale.

Una locanda tipica romana, ma in un ambiente moderno e giovane che riesce ad abbracciare tutti i gusti, tutte le esigenze e una clientela di tutte le età senza abbandonare una certezza: la bontà della cucina romana.

La Locanda Meloni è una famiglia che porta in tavola la tradizione. C'è mamma Milena che "a 75 anni tira avanti ancora la carretta dedicandosi alle preparazioni romane, dalla carbonara alla coda, dalla trippa alla coratella e tutte le vecchie ricette romane", poi ci sono i figli Marco in cucina, Maurizio in sala, Monica ai dolci. In sala con Maurizio c'è anche l'altro socio Andrea.

La carbonara di Locanda Meloni

La carbonara di Locanda Meloni si basa su materie prime di alta qualità, dalla scelta del guanciale marchigiano, proveniente da un'azienda di Visso, alle uova di un piccolo fornitore laziale, ottimo anche il pecorino. "Gli altri ingredienti? Tanta passione e tanto amore senza fare i fenomeni", specifica Maurizio.

Sessanta posti in tutto, dentro e fuori, nel quartiere Prati, alle spalle di piazza Cavour. Un luogo dove il cibo tipicamente romano viene abbinato con cura a vini, bollicine e champagne: "Ci piace l'idea che la romanità si sposi con la scelta di un buon calice selezionato con attenzione", specifica Maurizio a RomaToday.

Locanda Meloni non è la solita osteria con tavoli di legno e tovaglie di carta a quadri: nel locale spicca una grande libreria con i vini esposti, pavimenti che richiamano le vecchie case del quartiere Prati, dunque cementine di tutti i colori, e poi gran parte degli arredi neri per un impatto moderno e accogliente.

"Il nostro punto di forza è sicuramente nostra mamma che esce dalla cucina, interagisce con gli ospiti, una nonna che gira per i tavoli e ti racconta la romanità". E così tutti si sentono a casa. Un ingrediente non segreto ma vincente che, in poco meno di un anno, ha già fatto apprezzare moltissimo la cucina di Locanda Meloni ai romani di zona e non solo.

Tra i 15 finalisti del contest #aromacipiace - la carbonara, dunque, Locanda Meloni sarebbe felice di vincere, agli altri concorrenti però non lancia una sfida, ma un invito: "Venite a trovarci, vi offriremo la nostra carbonara".