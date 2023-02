La carbonara de Il Maritozzo Rosso: "Passione per Roma, qualità e divertimento assicurato"

Il migliori street food del Lazio nel 2022 secondo il Gambero Rosso, il regno di maritozzi dolci e salati più famoso di Roma e - a quanto pare - anche una delle carbonare preferite dai romani. Stiamo parlando de Il Maritozzo Rosso, tra i primi 5 finalisti del contest #aromacipiace - la carbonara; un format nato dall'idea di Edoardo Fraioli in Vicolo del Cedro 26, a Trastevere, che ora ha addirittura raddoppiando conquistando il quartiere Prati.

"Siamo felicissimi di questo primo traguardo raggiunto, tra l'altro al secondo posto - dice a RomaToday Edoardo Fraioli - siamo pronti a vincere questa sfida".

La carbonara de Il Maritozzo Rosso

La carbonara de Il Maritozzo Rosso ha ricevuto già diversi riconoscimenti ed è diventata famosa per le sue goliardiche sfide "Chi mangia un 1 kg di carbonara da solo non la paga". Un'idea divertente che ha reso noto il locale ben oltre i confini della Capitale. Si tratta di challenge organizzate una o due volte l'anno. Come funzionano ce lo spiega direttamente Edoardo Fraioli: "A Trastevere il nostro è un laboratorio, quindi ogni cliente può scegliere quanta pasta mangiare, su questa filosofia abbiamo lanciato la sfida di 1 kg di carbonara, se la mangi tutta da solo è gratis, se non si riesci a finirla la paghi e la puoi condividere con gli amici".

Per partecipare alle challenge sulla carbonara arrivano da tutto il mondo, racconta Fraioli e quelle che sorprendono di più, spesso, sono le ragazze. "Si pensa sempre che a fare queste sfide siano i ragazzoni di una certa stazza, invece ci sono delle ragazze mingherline che mangiano molto più di tanti ragazzi".

La qualità degli ingredienti è al centro della carbonara de Il Maritozzo rosso. Uova e guanciale sono sacri, dice Fraioli: "Prendiamo uova di primissima qualità e un guanciale che te lo mangeresti anche crudo".

Tanti i romani (e non solo) che innamorati della carbonara de Il Maritozzo Rosso tornano da anni per mangiarla. Tanti quelli che entrando ordinano solo due cose: carbonara e acqua.

"La nostra carbonara è passione per Roma, qualità e sorriso", dice Fraioli. "Il Maritozzo Rosso è una casa, da noi si respira gioia. A Trastevere c'è la cucina a vista, si mangia al bancone, si sta a contatto con noi che passiamo direttamente i paitti alle persone, c'è la gioia di stare bene. Tante sono le persone che vengono a mangiare da sole proprio perché si sentono in famiglia".

Perché la carbonara de Il Maritozzo Rosso dovrebbe vincere? Fraioli non ha dubbi: "Perché è buona, perché è tanta - ne puoi mangiare quanta ne vuoi - e perché è divertente".

Infine, ridendo e volendo lanciare in maniera simpatica una sfida a chi lo precede tra i primi 5 finalisti di #aromacipiace - la carbonara, Fraioli dice: "Ci rivolgiamo al Girasole, prima seguivano il sole, ora dovranno seguire Il Maritozzo Rosso".