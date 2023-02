Eggs, nel regno delle uova che dedica una carta intera alla carbonara

Eggs è il ristorante gourmet che fa solo piatti a base di uova. Si trova a Trastevere e, ormai, è conosciuto ben oltre la Capitale. Segnalato sulle guide gastronomiche e turistiche, elogiato per l'originalità e la qualità delle materie prime, amato per la sua carbonara, anzi, per le sue carbonare, come la prima fase del contest #aromacipiace - la carbonara ha ben dimostrato.

La carbonara di Eggs, infatti, è tra le prime cinque in finale. Trasferitosi dal 2017 in via Natale del Grande, al civico 52, Eggs si distingue con la sua "carta delle carbonare", qualcosa di unico. Un menu interamente dedicato al piatto simbolo della cucina romana.

La carbonara di Eggs

"C'è la carbonara classica, ovviamente, che resta la più ordinata - racconta a RomaToday chef Barbara Agosti, romana d'adozione, che ha fatto delle uova la sua più grande arte - c'è poi la carbonara 1954, la prima ricetta di carbonara uscita su un giornale e ancora riproposta come allora e poi ci sono la carbonara viola, nera, verde, rossa, arancione e non solo".

Oltre alla varietà unica di carbonare al piatto che Eggs propone, c'è anche una carbonara da passeggio: "Creiamo un magnum panato con al suo interno una carbonara che resta morbida, non fritta. E' disponibile nella versione classica, tartufo e 'nduja. E' un'idea nata quando eravamo in Vicolo del Cedro e non l'abbiamo più tolta dal menu", spiega chef Agosti.

La chef di Eggs sottolinea come ci siano alcuni ingredienti sacri nella sua carbonara: "Usiamo la pasta del pastificio Mancini, uova di filiera corta biologiche, pecorino selezione Cibaria a basso contenuto di sale, il guanciale che proviene da Campo Felice, dunque di queste zone del centro Italia, pepe selvaggio Madagascar, dunque abbiamo scelto degli ingredienti di massima qualità. La carbonara nasce come un piatto povero - continua Barbara Agosti - dunque per farla al meglio secondo me bisogna usare dei prodotti di alta qualità".

Con le uova si può fare davvero di tutto, questo è l'altro punto forza di Eggs: "L'uovo non è solo frittata o uova al tegamino - specifica la chef - spesso chi viene da noi non riesce ad immaginare la varietà di piatti che si possono creare con l'uovo. Secondo me l'uovo è il dna della cucina, ha mille e più funzioni. Inoltre noi utilizziamo anche uova di pesce, un altro mondo da scoprire".

Una carbonara che esce dalla trattoria per entrare in un ristorante gourmet senza snaturare quel piacere: "La carbonara non è un piatto di pasta ma un gesto d'amore" c'è scritto sui grembiuli dello staff di Eggs. "La carbonara ha raggiunto una popolarità che va al di là del piatto, è diventata una ricetta iconica, un piatto da stadio", aggiunge la chef del ristorante trasteverino.

Quando chiediamo a Barbara Agosti perché la carbonara di Eggs dovrebbe vincere, la chef risponde: "A essere sincera tutti i locali che sono stati menzionati danno un prodotto di qualità, forse il nostro valore aggiunto sta nel garantire una filiera corta: la nostra è una carbonara sostenibile. Tutti gli ingredienti usati da noi sono garantiti, subiscono rigidi controlli, questo assicuriamo ai nostri clienti".

Infine chef Agosti spezza una lancia a favore di un'altra carbonara in gara: "Conosco e apprezzo la carbonara di Martina, la chef di Vado al Pigneto, vorrei dire agli utenti di votarla in questa fase per far arrivare anche loro in finale".