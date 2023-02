aromacipiace, la carbonara: scelti gli altri 10 finalisti. Dal 27 febbraio finale a 15

I quindici finalisti ci sono. Li avete decisi voi al termine di 10 giorni di votazioni serrate, tra il nostro sondaggio e i commenti all'articolo sulla nostra app. #Aromacipiace, la carbonara entra così nella sua terza fase, quella in cui andiamo a presentare i 15 finalisti. Lo faremo nel corso di questa settimana, con un articolo dedicato a ognuno dei 15 finalisti.

Come detto la seconda fase ha regalato altri 10 nomi per la finale. Si vanno ad aggiungere ai cinque più nominati nella prima fase. Li ricordiamo: il ristorante Il Girasole a Garbatella. Segue Il maritozzo rosso a Trastevere. Osteria Sette, storico locale di Montesacro, si piazza al terzo posto, seguita da Osteria La Sol Fa all'Esquilino. Ancora Trastevere al quinto posto con Eggs, con il suo menù incentrato sulle uova con la carbonara a farla da padrone.

Arrivano in finale: Sapore di Roma, di via Arzana, Saporito di San Lorenzo, La Flaca di Porta di Roma, Bottega Trattoria de Santis all'Esquilino, Denden bar di Prima Porta, Locanda Meloni di Prati, La Pietra scheggiata di Monteverde, Hosteria La Casetta sulla Trionfale, Ristorante La Scala in Trastevere, Osteria Primo nella zona di Roma nord.

Di seguito il riepilogo voti della semifinale.