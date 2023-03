Aromacipiace - La carbonara | Chi ha vinto il contest? La classifica finale

La carbonara del Maritozzo rosso è quella che proprio non si batte. È il ristorante di vicolo del Cedro il vincitore di A Roma ci piace, la carbonara. Dopo cinque settimane di nomination, votazioni, eliminazioni, il ristorante di Trastevere ha avuto la meglio su Il Girasole alla Garbatella. Un testa a testa serratissimo quello della finale, capace di portare i due ristoranti ad ottenere oltre la metà dei voti totali raccolti nell'intera finale. Sorpassi e controsorpassi, con l'ultima giornata decisiva per disegnare il solco poi fondamentale per vincere.

Sì, perché Girasole ha ottenuto 5634 voti contro i 5868 voti del ristorante vincitore. I voti nei commenti hanno assottigliato, ma non colmato definitivamente il gap creatosi nel voto del sondaggio.

Distaccato il resto dei contendenti. La Flaca, locale nella zona di Porta di Roma, finisce terzo ma a quota 1915. Seguono Osteria Sette e Osteria La Sol Fa. Di seguito la classifica definitiva. Segnaliamo che alcuni voti tra i commenti sono stati annullati in quanto formulati con lo stesso account.

Nei prossimi giorni è prevista la premiazione.