ARomacipiace - Il Bar: i cinque bar che vanno in finale. La semifinale a 20: ecco come votare

Numeri da record per "A Roma ci piace - Il bar", il contest di RomaToday per scegliere il miglior bar della Capitale, in collaborazione con Fattoria Latte Sano. Tra facebook, instagram e l'app di RomaToday sono state superate le 1200 nominaton per la prima fase. I locali che hanno ottenuto almeno una nomination sono 166. Grande la bagarre tra quelli più nominati.

I cinque che vanno in finale

Cinque bar raggiungono direttamente la quarta fase, quella in cui si deciderà l'ordine dei migliori 10 e quindi anche il migliore. Il più nominato è stato Lumen bar di piazza Carlo Forlanini nella zona di Monteverde - Portuense. Un boom soprattutto su instagram dove ha staccato tutti, colmando il gap accumulato su facebook e app. Secondo posto per Caffetteria Montello, di via Montello in Prati - Della Vittoria. Anche in questo caso decisiva la rimonta su instagram. Terzo post per Underground Caffè di via Gela, il più nominato sulla nostra app e che su instagram si è classificato terzo. Quarto posto per il Bar dei Garbati in via Rialto, il più nominato su facebook. Quinto posto per 77Caffè di via Ostiense.

Questi cinque locali sono certi di sfidarsi nella quarta fase dal 24 al 29 ottobre. Li conosceremo meglio la prossima settimana.

NOME BAR VIA VOTI APP VOTI FB VOTI IG VOTI TOTALI Lumen Bar piazza carlo Forlanini 3 22 121 146 Caffetteria Montello via montello 12 3 14 114 131 Urderground caffe via gela 9 27 29 66 122 Bar dei Garbati via rialto 6 87 8 101 77Caffè Via Ostiense 77 15 59 27 101

I 20 locali in semifinale

Li raggiungeranno altri cinque bar che dovranno però superare la seconda fase in programma da lunedì 10 a sabato 15. Vi partecipano 21 locali, quelli dal quinto al 25esimo posto. Ha sfiorato la finale Caffè Trastevere, seguito da Teulada Drink&Food e Filly caffè di via Furio Camillo. Boom di voti su instagram per il Bar Marchetti di piazza Gaetano Mosca. Caffè Aphrodite rappresenterà i Parioli. Presenti anche il Bar Cagliari di Largo Magna Grecia, Tram Depot di via Marmorata e Caffetteria Ametista di via Lucio Papirio. Monti vede in gara Bar La Licata, mentre il Pigneto sarà rappresentato da "Dar Ciriola", di via Pausania. La Tazza d'oro del Pantheon è il bar più centrale tra quelli votati. Ancora Prati con Roney caffè di via Montesanto e Purosud di via della Giuliana. Salotto Morgagni al Nomentano ha preceduto L'Angolo della Trinacria di via Olevano Romano, al Prenestino - Tor de Schiavi. Bar centralissimi sono Bar Orchidea di Corso Vittorio, Taba caffè di Campo de Fiori e Gino Bar di via di San Basilio. Regoli in via dello Statuto per l'Esquilino. Parimerito al 25esimo posto dove troviamo Sciascia caffè di Prati e Bar Cupido di piazza Fernando de Lucia a Serpentara.

NOME BAR VIA VOTI APP VOTI FB VOTI IG VOTI TOTALI Caffe Trastevere viale trastevere 50 12 9 49 70 Teulada drink&food via Teulada 1 3 20 20 43 Filly caffè viale Furio Camillo 6 13 21 40 Bar Marchetti piazza gaetano Mosca 40 40 Caffè Aphrodite via Gaetano Donizetti 6 3 26 35 Bar Cagliari largo Magna Grecia 17 13 30 Tram Depot via Marmorata 4 24 28 Caffetteria Ametista via lucio papirio 25 0 25 Bar La Licata via dei serpenti 3 19 2 24 Dar Ciriola via Pausania 3 9 12 24 La tazza d'oro Pantheon 6 8 9 23 Roney caffè via Montesanto Roma 12 7 3 22 Purosud via della Giuliana 18 3 21 Salotto Morgagni via Morgagni 6 3 5 14 L'angolo della Trinacria via Olevano romano 3 7 2 12 Bar Orchidea corso vittorio Emanuele II 6 4 1 11 Taba caffe Campo de fiori 11 11 Gino Bar via di San Basilio 9 0 9 Regoli via dello Statuto 6 2 1 9 Sciascia caffè via Sabotino 6 2 1 9 Bar cupido piazza Fernando de Lucia 9 9

Come votare nella seconda fase

Cinque tra questi bar passeranno alla finale. Per votarli le modalità sono due ed entrambe hanno questo articolo come riferimento. In fondo a questo articolo o a questo link, trovate un sondaggio. Potrete esprimere la vostra preferenza per uno dei bar. Inoltre, scaricando l'app di RomaToday, potrete lasciare un commento con il nome di uno dei 20 locali nominati. Il commento varrà tre punti e andrà a sommarsi ai voti ottenuti nel sondaggio.