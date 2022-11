VIDEO | #Aromacipiace - Il Bar: la premiazione ai primi tre classificati

Dopo la corsa, gli appelli al voto e la finale vinca con un testa a testa, è arrivato il giorno della premiazione. Nella mattinata di oggi, martedì 15 novembre, la consegna dei premi proprio di fronte al bar che si è aggiudicato il primo posto, con 3177 voti in totale: Caffetteria Montello 12, nel quartiere Prati. L’epilogo perfetto per il contest #aromacipiace, realizzato da RomaToday in collaborazione con LatteSano.

Giancarlo Carchedi e Stefano Bella, di 29 e 55 anni, hanno preso in gestione questo bar quattro anni fa. Ma prima di diventare soci erano colleghi, tanto affiatati che quando si è presentata l’occasione hanno scelto di rilevarlo per poi trasformarlo, a quanto pare, nel migliore di Roma. Premiati dal vice direttore di Fattoria Latto Sano, Simone Aiuti: “Siamo davvero felicissimi e ringraziamo i tanti che ci hanno votato - dice Giancarlo -, è stato davvero divertente partecipare a questa gara”. “Il nostro successo sta tutto nell’amore verso il nostro lavoro e nella qualità dei nostri prodotti”, ricorda invece Stefano.

Secondo posto per Tram Depot con 3061 preferenze, premiati dal direttore di Roma Today, Matteo Scarlino: “Bello vedere il coinvolgimento dei clienti nel contest, siamo molto soddisfatti e ci siamo divertiti”, dice Antonella Innocenzi di Tram Depot.

Si ferma a 2526 voi “77 Caffè”, premiato per il terzo posto dal direttore vendite linea locale di Citynews, Emiliano Liguori: “Siamo operativi da dieci anni e il bar è sempre in crescita - spiega il titolare, Rudnei Peres Canassa -, il nostro segreto è senza dubbio il caffè”.

Oltre 14 mila voti nei sondaggi, 600 commenti da 3 punti e tante, tantissime condivisioni social e non solo. “Una grande partecipazione che mostra ancora di più l’importanza di un luogo come il bar nella vita di ognuno di noi, soprattutto dopo la pandemia - dice Aiuti di Fattoria Latte Sano -. Non potevamo assolutamente mancare”.