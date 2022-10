Underground, il bar che è la "piccola Londra" dell'Appio-Tuscolano

Underground Caffè è tra i 5 bar che si sono aggiudicati direttamente la finale nel contest "A Roma Ci Piace - Il bar". Siamo in via Gela, proprio di fronte al liceo classico Augusto, a due passi dalla metro Ponte Lungo, non distante da un'altra scuola superiore abbastanza conosciuta in città: il Russell.

Il locale si distingue dai tanti bar della zona perché entrando si viene avvolto da una perfetta atmosfera londinese. A parlarcene è Cristian, socio di Underground caffè insieme a Fausto.

Il locale, il prossimo 7 gennaio, compirà 10 anni. In questo punto di via Gela - siamo ai civici 9,11 e 13 - non c'era mai stato un vero e proprio bar. Era nato come pizzeria, poi si sono insediate varie realtà, fino al 2013 quando il locale ha cambiato volto, è diventato bar e ha iniziato a raccontare, nell'arredamento interno, la passione per i viaggi di Cristian e in particolar modo per Londra.

Già il nome lo lascia intuire e varcando la soglia se ne ha la conferma: "Nel locale abbiamo una cabina telefonica londinese fatta a bancone, tante targhe dei viaggi fatti da me in tutto il mondo e anche alcune portate da clienti affezionati". I colori dominanti sono il rosso e bianco e tutto lo stile abbraccia la cultura inglese e nello specifico londinese.

Nel tempo Underground caffè è diventato bar e ristorante a pranzo, poiché trovandosi in una zona di scuole superiori, ma anche di negozi e uffici, ha pensato bene di dare un'offerta più variegata, accogliente e a un buon prezzo anche per la pausa pranzo.

Underground, Londra nello stile e nel piatto

"Il nostro amore per Londra - ha spiegato Cristian a RomaToday - lo si ritrova anche al bancone e nel piatto. Proponiamo muffin, donuts, pancake oltre ad una ricca offerta della cornetteria tutta francese. Abbiamo puntato su una qualità superiore, sulla cornetteria abbattuta che costa di più ma ti dà un tipo di prodotto e di fragranza che non ha nulla a che vedere con i cornetti congelati".

A pranzo, invece, si torna a Roma, perché il menu propone piatti tipici della cucina romana: il giovedì gnocchi fatti in casa, il martedì fettuccine, anche queste fatte in casa. Conoscendo i ragazzi e la fame che hanno all'uscita da scuola, Underground propone porzioni di pasta anche dal 180 grammi: "E ovviamente a 8 euro preferiscono una ricca carbonara a un pezzetto di pizza". spiega Cristian. A pranzo il bar propone anche un ricco menu di hamburger.

Dopo il pranzo si passa alla merenda con i bambini che alle 16 escono dalle scuole. Si passa poi agli aperitivi e alle 20 Underground chiude.

"Accoglienza, cordialità e allegria" sono - secondo Cristian - le parole chiave di Underground.

Un bar di studenti, pendolari, residenti

Il servizio da Underground inizia alle 5 e un quarto del mattino con le colazioni per rispondere alle esigenze di chi entra a scuola, chi va al lavoro, chi ha accompagnato il figlio a scuola e desidera ritagliarsi una gustosa pausa, chi prende la metro e chi vi scende, chi è diretto alla stazione Tuscolana o chi è appena sceso dal treno. "Abbiamo una clientela giovane, meno giovane e molto femminile. Abbiamo scelto di tenere sempre medio-alto il prezzo degli alcolici, non abbiamo macchinette perché vogliamo un ambiente sereno".

Nel locale c'è il wifi gratuito, ci sono le prese per attaccare il computer e, dunque, Underground si presta benissimo anche per chi deve lavorare, mentre mangia qualcosa di buono.

"Rientrare tra i primi 5 finalisti del contest 'A Roma Ci Piace - il Bar' fa molto piacere. Tanti ragazzi si sono messi a scaricare l'app per votarci. E' sicuramente una soddisfazione", racconta Cristian.