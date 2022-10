Tram Depot, il caffè sostenibile che ha conquistato Testaccio

Prodotti biologici ed etici, convivialità e cura degli spazi pubblici. Sono questi i capi saldi che ispirano l’attività del bar Tram Depot di via Martorata, nel cuore di Testaccio, uno dei finalisti del contest "A Roma ci piace - Il bar" di RomaToday per scegliere il miglior bar della Capitale, in collaborazione con Fattoria Latte Sano.

Un concept nato nel 2016 e portato avanti da Giulio Ambrosetti, titolare anche di un altro Tram Depot a Talenti. L’attività, portata avanti da altri sette lavoratori (che aumentano specialmente nei periodi estivi), si svolge dalla mattina alle 8 fino alla notte alle 2. D’inverno, le serrande si alzano alle 7 e si abbassano a mezzanotte. “L’idea era quella di trasformare i chioschi romani, facendolo diventare bar di qualità – racconta Ambrosetti a RomaToday - trattiamo solo prodotti biologici e sostenibili”.

Il punto forte del locale è il caffè “specialty”, acquistato solo da artigiani che offrono prodotti di qualità elevata. “Quando siamo nati – racconta ancora Ambrosetti – l’idea era quella di diventare una piccola catena. L’etica del caffè specialty non è solo legata alla qualità ma anche sostenibilità. Acquistiamo solo da filiere controllate e da aziende che pagano il giusto i propri lavoratori. Cerchiamo di usare questa filosofia anche su altri prodotti, come per i succhi di frutta. Prendiamo solo i “plose”, prodotti da un’impresa a zero emissioni di co2”.

Chi si siede ai tavoli del Tram Depot può gustare caffè di ogni tipo, con costi che variano dall’euro ai tre euro e mezzo. I dipendenti, inoltre, sanno raccontare e spiegare ogni miscela, instaurando così un vero e proprio rapporto fiduciario con i clienti. Il bar è diventato un vero punto di riferimento a Testaccio anche grazie all’impatto che l’attività ha su quel territorio: “Ci occupiamo del verde intorno ai chioschi – riprende Ambrosetti – a Testaccio manuteniamo tutta l’area verde, facendo un vero e proprio lavoro di recupero delle piazze. Abbiamo quattro chioschi come gruppo, e in tutti i chioschi facciamo questo tipo di azioni”.

Se la mattina il locale è popolato soprattutto da adulti per la colazione, la sera il Tram Depot viene scelto da tantissimi giovani per l’aperitivo. Un tempo, inoltre, si tenevano anche eventi musicali: “Purtroppo la pandemia si è fatta sentire. Noi, lavorando prettamente d’estate, abbiamo visto che le abitudini sono cambiate. Mi mette preoccupazione la paura che c’è in tutti quanti. Ci occupiamo anche di concerti – conclude Ambrosetti - ma sono due anni e mezzo che non ne facciamo e chissà quando riusciremo a rifarne”.