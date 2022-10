Qual è la differenza tra caffellatte, latte macchiato, cappuccino e caffè macchiato

Non c'è cosa più errata di pensare che cappuccino, caffellatte, latte macchiato e caffè macchiato siano più o meno la stessa cosa. Le differenze sono lievi ma importanti per chi ordina e per chi deve preparare la bevanda dolce. Che differenza c'è tra un cappuccino e un caffellatte e tra un cappuccino e un latte macchiato? Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte, specificando le caratteristiche di ciascuna di queste 4 bevande che si bevono soprattutto a colazione.

Differenza tra cappuccino e caffellatte

Tra il caffellatte e il cappuccino la differenza sostanziale è una. Entrambi, infatti, sono realizzati miscelando e scaldando latte e caffè, più o meno nelle stesse quantità (molto dipende dal gusto personale). Se il caffellatte, però, non richiede la preparazione della schiuma ed è quello che di mattina molti preparano anche in casa, il cappuccino esige la schiuma, bianca, corposa, magari arricchita da un po' di cacao o cannella per chi li gradisce.

Sia il caffellatte che il cappuccino sono preparati con il caffè espresso, preferibilmente preparato con la moka.

Differenza tra cappuccino e latte macchiato

Qualche dubbio, al bar, sorge anche tra cappuccino e latte macchiato e tra caffellatte e latte macchiato. Quest'ultimo viene servito in un bicchiere di vetro alto e non in tazza ed è il risultato di tanto latte con molto meno caffè. Come il caffellatte non ha la schiuma, ma il sapore è molto più delicato e adeguato a chi non ama particolarmente il caffè.

Differenza tra caffellatte e caffè macchiato

Chiariamo, infine, un ultimo dubbio: la differenza tra caffellatte e caffè macchiato. Anche qui a cambiare sono le quantità di latte e di caffè. Se il caffellatte è un cappuccino senza la schiuma, il caffè macchiato è un caffè in tazzina allungato con latte caldo o freddo (a seconda dei gusti del cliente).

Cappuccino, caffellatte, latte macchiato e caffè macchiato sono, dunque, 4 bevande distinte, tutte a base di caffè espresso e latte, ma con dettagli specifici che - a seconda dei gusti - ne fanno amare alcune più di altre.