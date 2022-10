Lumen Bar, "O'Ccaffè" che ha conquistato Netflix e Monteverde

“Caffè, simpatia e bella location. Cos’altro?”. È raggiante Arianna quando parla del suo Lumen Bar a Monteverde a piazza Carlo Forlanini, uno dei finalisti del contest "A Roma ci piace - Il bar" di RomaToday per scegliere il miglior bar della Capitale, in collaborazione con Fattoria Latte Sano.

Il Lumen Bar è un bar a gestione familiare che dall'11 novembre 2013 Arianna gestisce con suo fratello e suo padre. Lo staff è completato da un altro ragazzo che aiuta per la grande mole di lavoro che dalle 6 del mattino fino alle 19 riempie le giornate del bar. Infatti il locale non è un semplice bar ma è molto di più. Lo staff del Lumen Bar dal post Covid si occupa di organizzare eventi, feste di compleanni sfruttando al meglio la sua posizione geografica e il parchetto adiacente. “Siamo un punto di ritrovo per i bambini e non solo. I bimbi fanno la merenda, giocano nel parco mentre i genitori si fanno un aperitivo”. Proprio la pandemia aveva creato delle difficoltà ma il Lumen Bar non ha mollato anche grazie ai suoi clienti che Arianna ringrazia in maniera sentita: “I nostri clienti non ci abbandonano mai. Durante il Covid nonostante non potessero entrar, fermarsi ci hanno dato tutti una mano, un aiuto. Per noi è stato importantissimo, ci hanno dato la forza di andare avanti. Grazie!”

La formula degli eventi funziona molto anche perché la clientela varia e la zona offre molte opportunità. Lì infatti ci sono tante scuole elementari, medie e superiori ma anche ospedali dallo Spallanzani, al San Camillo, al San Raffaele e proprio davanti al locale c’è l’ex ospedale Forlanini. Una zona e un locale molto curato nei minimi dettagli che non è passato inosservato nemmeno a Netflix. Infatti ci confida Arianna che fra novembre e dicembre uscirà una serie “Mia” targata Netflix in cui alcune scene sono state girate proprio al Lumen Bar. “Ultimamente si sono fermati anche Alessandro Borghi e Simona Izzo e marito” prosegue Arianna.

Non solo l’aspetto ma il Lumen Bar cura molto anche la sostanza. Il locale non ha un laboratorio proprio ma all’interno si trovano dolci, anche vegani, di pasticcerie artigianali mentre per la tavola calda la collaborazione è con un laboratorio di zona e piatti sono vari dalle polpette al sugo, alla cicoria, dai panini alle pokè.

Il punto forte del Lumen Bar è però il caffè. O meglio O’ccaffè. Sì infatti Arianna e la sua famiglia sono di origine campane e il caffè è una cosa seria. “Noi ci teniamo molto al caffè e usiamo O’Ccaffè di Salerno. I nostri clienti lo adorano e ci ripetono che è il migliore del quartiere. Per noi la qualità è fondamentale”.

Un locale curato, simpatia, gioventù e un caffè campano DOC così il Lumen Bar ha conquistato Monteverde.