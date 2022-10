10 caffè storici di Roma da vedere almeno una volta nella vita

Quel piacere antico, accogliente, familiare, di bere da soli o in compagnia un buon caffè. Farlo, poi, nel cuore della città eterna, nei bar storici di Roma, quelli che "se le mura potessero parlare" racconterebbero di attori, registi, intellettuali che proprio a quei tavoli si sono seduti, a quei banconi appoggiati per gustare un caldo caffè.

Ogni romano doc, almeno una volta nella vita, dovrebbe fare un tour negli antichi caffè della Capitale. Ogni romano dovrebbe conoscerli, ogni turista scoprirli. Quali sono i caffè storici di Roma? Ecco i 10 più famosi:

1. Caffè Sant'Eustachio

Sant’Eustachio Il Caffè è un’antica torrefazione a legna nata nel 1938, da un locale esistente già nel 1800 con il nome di “Caffè e Latte” in Piazza Sant’Eustachio, ad un passo da piazza Navona e dal Pantheon. Qui il caffè è uno dei più amati di Roma, si può sorseggiare al bancone o ai tavoli all'esterno, proprio nel cuore della Roma più bella.

2. Antico Caffè Greco

E' il più antico caffè di Roma, il secondo in Italia dopo il Florian di Venezia. E' nato, in via dei Condotti, nel lontano 1760 da Nicola della Maddalena detto il greco per le sue origini. Da qui il nome Antico Caffè Greco. Nelle sale di questo caffè romano sono passati personaggi illustri di tutti i tempi, da D'Annunzio a Casanova, da Nietzsche a Pasolini, da Leopardi a Moravia e tanti altri. Oltre ad essere un bar amato da romani e turisti, l'Antico Caffè Greco è la più grande galleria d'arte aperta al pubblico in tutto il mondo.

3. Caffè Museo Atelier Canova Tadolini

Un caffè, ma anche un museo, proprio nel centro di Roma. Siamo in via del Babuino, dove un tempo sorgeva lo studio di Canova, poi ceduto all'allievo Tadolini. Qui, sorge il Caffè Museo Atelier Canova Tadolini. Il caffè si sorseggia in un antico laboratorio creativo, tra alte e scultura nelle bellissime e sontuosissime sale.

4. Bar Rosati

A Roma dal 1922, il Bar Rosati è un altro luogo pieno di storia. Molto frequentato da artisti, attori, registi, politici. Visse il suo periodo d'oro negli anni '30, quando i pittori di via Margutta si riunivano qui. Negli anni '60 fu frequentato assiduamente da Pasolini, Italo Calvino, Giosetta Fioroni e altri intellettuali. Ad oggi è ancora una delle insegne più simboliche del buon caffè a Roma.

5. Caffè Palombini

Meno storico degli altri, ma simbolo del quartiere Eur e frequentato da romani provenienti da tutte le zone della città. Il Caffè Palombini è nato nel 1963 e da allora è divenuto il ritrovo di giovani e lavoratori dei tanti uffici della zona. Si trova a due passi dal Palazzo della Civiltà (meglio noto come il Colosseo Quadrato). Un bar che unisce storia e contemporaneità e dove fermarsi per un caffè è sempre una certezza.

6. Sciascia Caffè

Dal 1919 nel quartiere Prati. Ancora oggi entrando si resta inebriati dal profumo delle miscele di caffè. Sì, perché Sciascia, prima ancora che bar, è torrefazione. Ambientazione retrò, un caffè espresso impeccabile e alcune golose varianti come per esempio il caffè con il cioccolato fondente, il gran caffè, il gran cappuccino, la crema caffè.

7. Castroni

Nato come "chiosco di famiglia" nel 1932 sul lungotevere, ha successivamente acquistato lo storico locale in via Cola di Rienzo per poi trasformarsi in torrefazione e in un'insegna che oggi a Roma è sinonimo di "caffè buono". Ad oggi è drogheria, caffetteria, torrefazione: importante punto di riferimento per gli amanti del caffè nella Capitale.

8. Harry's Bar

E' il bar della Dolce Vita, quello che negli anni '60 fu frequentato da Fellini e comparse anche in alcuni dei suoi film. Luogo di feste, ritrovo di celebrità da tutto il mondo. Fondato nel 1959 in via Veneto, ancora oggi è luogo amato dai romani per una pausa dolce o salata che immerge, automaticamente in un set cinematografico.

9. Caffè Tazza D'Oro

Altra storica insegna in zona Pantheon è il Caffè Tazza d'oro. C'è sempre fila (soprattutto nel weekend), ma vale la pena farla per bere il caffè dell'antica torrefazione romana o la granita con doppia panna, altro must di questo bar nel centro storico. Anche in questo caso - come per il Sant'Eustachio - siamo di fronte ad una torrefazione, appunto, con caffè che arrivano da tutto il mondo.

10. Babingtons

Babingtons Tea Room, punto di riferimento per gli amanti del rito del tè inglese, ma dove non mancano interessanti miscele di caffè. Qui sono passati personaggi illustri, da Keats a Byron, da Goethe a De Chirico. L'insegna in piazza di Spagna è una delle più amate della città eterna se parliamo di pausa dolce in luogo simbolo di Roma.