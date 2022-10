Da Proietti a Verdone, tutti i film girati nei bar di Roma

Quante volte i bar di Roma sono stati protagonisti al cinema. Tante le scene girate all'interno dei caffè della Capitale. Moltissime le volte che i registi più famosi, gli attori più amati hanno scelto un tavolo o un bancone di un bar romano come set.

Bisogna andare indietro agli anni '50, quando nel film "La domenica della buona gente", del 1953, con Sophia Loren e Renato Salvatori, compare il Caffè Rosati, storico bar romano in piazza del Popolo. Per non parlare di quella scena de "La Bella di Roma", film del 1955 di Luigi Comencini, in cui Alberto Sordi entra nel Bar Savello, in via di Monte Savello.

Nel 1963, ne "Il Mostro" di Dino Risi, compare il Bar Il Ciglio in viale Parioli. E' Ugo Tognazzi che, nell'episodio "L'educazione sentimentale", entra nel bar con il figlio: "Due cappuccini e due paste", dice in cassa. Ma il figlio lo riprende a bassa voce: "Ma papà, ne abbiamo mangiate sei...". E' la lezione di furbizia impartita da un padre a un figlio in una delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano.

C'è poi il Bar Necchi, simbolo del film Amici Miei di Mario Monicelli, del 1975. E i bar romani sono protagonisti anche nei film cult "Febbre da Cavallo", "Troppo Forte", "Il Vigile" e molti altri.

Di seguito alcune esilaranti scene che hanno visto i bar della Capitale diventare set al cinema:

Febbre da Cavallo nel Bar Gran Caffè Roma

:

"Troppo Forte" (la scena del flipper) nel Ristorante bar "Casina del Bosco"

"Il tifoso, l'arbitro e il calciatore" e la scena nel Bar Forza Lupi

La Grande Bellezza nel Bar San Calisto (Trastevere)