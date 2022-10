Cinque segreti per riconoscere un buon caffè

Per tanti è vietato iniziare la giornata senza. Per altri rappresenta quella piacevole pausa mattutina dal lavoro o dallo studio. C'è chi ama berlo da solo, in religioso silenzio e chi preferisce condividerlo con amici, colleghi o con il partner, prima di riprendere la routine.

C'è chi "solo amaro" e chi "per carità, solo con lo zucchero". Chi lo vuole corto e chi lungo. Chi macchiato (caldo o freddo) e chi schiumato. E' il caffè, un rito quotidiano sacro per molti. Ma in quanti sanno riconoscere un buon caffè da uno cattivo?

Esistono alcuni segreti, alcuni dettagli a cui prestare attenzione, prima di impugnare la tazzina e bere.

I segreti per un buon caffè

Se è un rito giornaliero al quale quasi nessuno è più disposto a rinunciare, è anche vero che non tutti i caffè sono uguali. E, allora, ecco 5 caratteristiche che un caffè deve avere per essere buono:

1. Il profumo

La prima cosa da fare è annusare. Ebbene sì, perché un buon caffè ha anche un buon profumo, intenso, quello della tostatura. Avvicinando il naso alla tazzina dovrebbe emergere un sentore di affumicato, bruciato se la tostatura è scura, o di frutta ed erbe se è una tostatura chiara.

2. La crema

Avete mai notato quella crema marroncina che si crea sopra al caffè? A volte è molto invitante, altre meno. Quale è sinonimo di caffè buono? Un'eccellente crema dovrebbe avere un color nocciola scuro, dovrebbe avere uno spessore di circa 2-3 millimetri e rimanere a lungo, compatta, senza dividersi o dissolversi nel nero del caffè. E quando si beve, un po' di crema deve restare sulle labbra.

3. La temperatura

Un buon caffè deve essere servito caldo, quasi bollente. Il caffè tiepido non è bevibile.

4. La tazzina

C'è chi il caffè lo prende solo nel vetro, ma vi sveliamo un segreto: la ceramica è più isolante e mantiene il caffè caldo più a lungo. Un caffè perfetto andrebbe dunque bevuto in una tazzina di ceramica, possibilmente non troppo sottile.

5. Il sapore

Veniamo all'assaggio. Dopo aver attentamente osservato colore, consistenza e tazzina del caffè, è arrivato il momento di gustarlo. Non tutti i caffè sono uguali, partiamo da questo punto. Dipende dalla tostatura, dalla miscela. Un buon caffè, però, dovrebbe lasciare in bocca il dolce, l’amaro e l’acido. Dovrebbe risultare morbido e - come già detto - caldo. Se bevendolo sentiamo tutto questo, allora quella che ci stiamo regalando è proprio la pausa dolce che meritiamo.