Che ‘aperitivologo’ sei? Uno studio svela i 5 profili degli amanti dell’aperitivo

A chilometro zero, aperisushi, rinforzato, letterario, cenato, in pescheria. La moda dell'aperitivo, con le sue mille sfumature, sconfigge la crisi e si afferma come momento fondamentale per la socialità e per l'incontro, imperdibile per la maggior parte degli italiani.



I sondaggi di mercato rivelano che l'aperitivo più amato è quello 'social', da condividere con gli amici, che si incontrano al bar almeno una volta a settimana. Ma c'è una ricerca che si è spinta oltre e ha delineato i cinque profili culturali degli avventori, attraverso un'analisi etnografica dei contenuti legati all'hashtag #aperitivo su Instagram.



Radical Chic. Giacca di tweed con toppe di pelle, cappello e libro di filosofia sottobraccio. Ma anche skinny jeans, occhialoni e il Macbook Pro appoggiato sul tavolino. È impossibile non incrociare il profilo del Radical Chic, che sia ‘vecchio stampo’ o tendente all'hipster, nei bar di Roma. Per lui l'aperitivo è ricercato, sofisticato, così come la location scelta: studio con arredi di recupero, vernissage e locali che prediligono il design dall'ambiente food&wine. La scelta alcolica più ricorrente ricade sul bicchiere di vino.



Fashion&Cool drinker. È il più mondano e, per lui, il momento dell'aperitivo deve essere fashion, cool. Ama l'aperitivo alla 'milanese', ossia quello del preserata, da consumare in locali di tendenza, dove sorseggia superalcolici di ogni genere: dal Negroni al Mojito, dal Gin Tonic alla Vodka, ma anche lo Spritz.



Social Drinker. Aperitivo significa socializzazione, chiacchiere, incontro. Al di fuori delle mura di casa, questo profilo predilige lo Spritz e vede il momento dell'aperitivo come un’occasione per fare nuovi incontri e allargare i confini delle proprie cerchie sociali. Ma il Social Drinker cavalca anche un'altra tendenza, quella dell'aperitivo che precede le cene a casa con gli amici, da organizzare per rafforzare i legami. In questo secondo caso, la bevanda preferita è senza dubbio il vino.





Oltre ai bar, il tradizionalista frequenta location come trattorie e agriturismi. Oltre ai momenti che si ritaglia al bar con gli amici, il tradizionalista ama anche gli aperitivi organizzati a casa.Down-time lover. Come per il tradizionalista, anche il down-time lover consuma l'aperitivo al bar o a casa. Lo vive come un momento di relax lontano dalla frenesia della vita quotidiana, magari in compagnia di pochi amici per una pausa post-lavoro, oppure sul divano di casa prima di un evento sportivo. Per lui l'aperitivo è quello del pre-cena e prevede diversi stuzzichini, come patatine, olive, pezzetti di grana e salame. Tra le bevande, predilige il crodino, un bicchiere di vino, una birra o lo Spritz.