Caffetteria Montello, il bar di passione e qualità al centro di Prati

“Siamo piccoli ma grandi nell'animo”. Parola di Stefano titolare della Caffetteria Montello, in via Montello 12, bar qualificato alla finale del contest del bar #aromacipiace di RomaToday per scegliere il miglior bar della Capitale, in collaborazione con Fattoria Latte Sano.

Il 15 ottobre il bar nel pieno centro di Prati compirà 4 anni. Prelevato da un'altra gestione, il locale da 48 mesi vive di passione, perché Stefano e Giancarlo, il barista, ogni giorno dalle 6 alle 20 aprono ed iniziano a lavorare col cuore per i propri clienti, che siano vip come Fiorello o De Rossi e non. Uno dei segreti del bar vicino Piazza Mazzini è proprio il rapporto con la clientela: “Il nostro vero social è il guardarsi negli occhi, il rapporto umano. Uno scherzo, un gioco col cliente” dice il titolare.

Ma la passione da sola non basta. Ci vuole anche la qualità. E alla Caffetteria Montello non manca di certo. Al bar infatti tutte le materie prime vengono selezionate con cura e un’attenzione quasi maniacale. Dal dolce al salato, dall'insalata al riso basmati al guanciale "strepitoso" scelto per l’amatriciana (sì, si mangiano anche piatti espressi). Particolarità sono i biscotti di Teramo ma soprattutto le baguette francesi. Infatti i panini, pardon baguette, Stefano se le fa preparare da un panificio di un ragazzo parigino trasferitosi a Roma: “Sono baguette francesi con lievito naturale, lievito madre, farine non lavorate a livello chimico. Sto attento a quello che preparo e servo”. Sulla qualità Stefano non transige: “Nonostante gli aumenti esagerati la qualità non la sacrifico. Mi vergognerei a servire ai miei clienti qualcosa di non buono. Non riuscirei a servire un panino che io non potrei mangiare. Se poi la cucina è buona o cattiva me lo devono dire gli altri, però chi arriva qui da noi esce soddisfatto ed è difficile che se ne vada”.

Il vero segreto del successo del suo bar è poco dopo svelato dal proprietario e ha un nome, Martina. “Ogni volta che preparo qualcosa, un panino, una zuppa è come se la preparassi per mia figlia Martina. Questo è il mio segreto. Qui si lavora col cuore”.

Amore e qualità, questo racchiude la Caffetteria Montello di Stefano, un bar piccolo ma col cuore grande.