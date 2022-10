"Caffè e ...", come fanno colazione al bar i romani: 5 abbinamenti perfetti

La giornata non può iniziare senza un buon caffè. Ma il corpo e la mente hanno bisogno di energie e, per questo, è bene abbinare al caffè anche qualcosa da mangiare. Ma cosa?

Il caffè è una bevanda dal sapore intenso ma versatile allo stesso tempo. Gli abbinamenti sono tantissimi, dalla frutta fresca a quella secca, dai dolci di da forno a quelli di pasticceria.

Ma cosa amano abbinare al caffè i romani? Ecco 5 abbinamenti tipo che capita molto spesso di vedere nei bar a Roma.

Caffè e cornetto - abbinamento classico

Un classico intramontabile. Si entra al bar, si ordina un caffè, si sceglie il cornetto preferito (semplice, con crema, con marmellata, integrale, con cioccolata). Un giusto mix di energie per iniziare con il piede giusto la giornata

Caffè e ciambella - abbinamento goloso

E' l'abbinamento dei golosi, di chi, in fondo, è rimasto un po' bambino e di fronte a quella ciambella fritta ricoperta di zucchero non sa proprio resistere. Certo, per smaltirla ci vorrà un bel po' di attività nel corso della giornata. Ma se la gola chiama...come dire di no?

Caffè e maritozzo - abbinamento romano doc

E' l'accoppiata vincente dei veri romani. Caffè e maritozzo con la panna. Chi ama questo tipo di colazione ha i suoi posti del cuore a Roma, i suoi punti di riferimento dove sa di poter sempre trovare maritozzi freschi appena sfornati.

Caffè e frutta - abbinamento amico della dieta

E' l'abbinamento più apprezzato da chi è attento alla dieta. Una frutta di stagione, una tagliata di frutta, una macedonia, poi un caffè e via a lavorare.

Caffè e pancake - abbinamento proteico

L'ultimo abbinamento arriva dall'America ma sta conquistando sempre più romani. E' una colazione super proteica, oltre che molto golosa. I pancake sono arricchiti da sciroppo d'acero, frutta fresca e sono sicuramente una bella carica di energia.