Bar Marchetti, dalla torta della nonna alla mixology al Trullo

“Se ti serve qualcosa vieni da me”. È sorridente, orgoglioso Daniele del suo Bar Marchetti, in piazza Gaetano Mosca in zona Trullo finalista del contest "A Roma ci piace - Il bar" di RomaToday per scegliere il miglior bar della Capitale, in collaborazione con Fattoria Latte Sano.

Daniele non è solo felice per la vittoria della Roma contro la Sampdoria, o per i risultati ottenuti dal suo locale nel contest (“Per me è già una vittoria” dice), ma lo è perché sta portando avanti un bar che è di famiglia. Il Bar Marchetti infatti apre ogni mattina dalle 5 e chiude alle 21 (chiuso a pranzo, ndr), dal 1969 e con Daniele è arrivato alla terza generazione. “Il locale lo hanno aperto i miei nonni, e adesso ci sto io. Siamo un punto di riferimento del quartiere della zona. Qui non ci vieni per caso.”.

Il bar infatti si trova in una zona chiusa, non è di passaggio ma è comunque in una posizione strategica per la gente del posto, fra la farmacia e il dottore del quartiere. Già il Bar Marchetti non è solo un bar ma offre molto di più: “Abbiamo tutti i servizi. Lotto, snai, vivaticket, tabacchi, pagamento bollette”. A questi servizi ovviamente si aggiunge la colazione, il dolce col maritozzo o il salato con le alette di pollo di Daniele, che ti puoi gustare magari mentre si guarda la partita tutti insieme e poi c’è il tocco della nonna. La nonna di Daniele è ancora protagonista con i suoi dolci dal ciambellone, alla torta di ricotta alle crostate.

Dolce, salato ma anche mixology. Il Bar Marchetti offre alla sua clientela anche una piccola selezione di rum fra cui spicca il Kamikaze. “Il Kamikaze è un liquore di mia ricetta a base di vodka e lime” – ci racconta Daniele – “Prodotto per noi da Jacobelli Liquori Capalbio, azienda a gestione familiare come la nostra politica, che produce liquori artigianali mentre l’etichetta me l’ha fatta Suarez. Si può bere ghiacciato ma anche con l’acqua tonica”.

Le sorprese però non sono finite qua. Infatti il Bar Marchetti ha una sala giochi adesso in disuso. “Abbiamo una sala giochi col biliardo che adesso non utilizziamo ma punto a riaprirla. Nel giro di un paio di mesi vorrei rimetterla in funzione”.

Il Bar Marchetti un punto di riferimento dal 1969, un bar familiare storico per il quartiere dove si possono trovare i dolci di una volta, di casa, della nonna ma anche dove ci si può immergere in un’esperienza mixology. E per tutto il resto basta chiedere a Daniele.