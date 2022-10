Bar dei Garbati, il bar dell'amicizia a Valle Aurelia

“Il nostro biglietto da visita è un caffè e un sorriso”. Si presenta così Marco uno dei due soci e titolare del Bar dei Garbati, in via Rialto a Valle Aurelia a pochi passi dalla fermata metro Cipro, uno dei cinque finalisti di "A Roma ci piace - Il bar", il contest di RomaToday per scegliere il miglior bar della Capitale, in collaborazione con Fattoria Latte Sano.

Il bar è di proprietà di Marco ed Edoardo mentre da un annetto lavora con loro Massimilano. Il locale è aperto da quasi 12 anni ed è un punto di riferimento per il quartiere che ha vissuto vari periodi come ci racconta Marco: “La zona è cambiata. Prima del covid c’erano tanti uffici e società che purtroppo non hanno superato la pandemia. Noi siamo rimasti e con noi la gente del quartiere che ringraziamo per l'affetto. C'è rispetto e amore reciproco con i cittadini del quartiere”.

Il locale fa dell’atmosfera familiare il suo punto forte. “Io so quattro anni che vengo, mica tanto, ma mi sono sentito a casa dal primo giorno. Puoi andare in qualsiasi bar e trovare un amico, qua trovi casa” così parla uno degli affezionatissimi clienti del Bar dei Garbati.

“Il nostro cliente non è un banconota, è un amico, una persona di famiglia” dice Marco. Infatti più che cliente il termine migliore da utilizzare è amico. Al Bar dei Garbati ti senti in famiglia dalle 6 del mattino alle 20 di sera, questo è lo slogan del locale e fra chiacchiere e risate puoi mangiare sia dolce che salato. “Non abbiamo cucina” – prosegue Marco – “ma facciamo gastronomia fredda, colazione, serviamo pizzette e tramezzini”. Proprio il tramezzino è fortemente consigliato dall’affezionato citato in precedenza. "Secondo il popolo, il caffè viene molto buono" dice con soddisfazione il titolare - "Caffè e sorriso, meglio di così?".

Convivialità, famiglia, amicizia e risate questo è il Bar dei Garbati che da oltre un decennio fa sentire a casa tutte le persone del quartiere.