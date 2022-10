77 Caffè, atmosfera familiare e un "caffè speciale" nel bar di via Ostiense

Il 77 Caffè è tra i bar che si sono aggiudicati direttamente la finale nel contest "A Roma Ci Piace - Il Bar". Siamo in via Ostiense, al civico 77, da cui il locale prende nome. Un ex "Cornetto Notte" rilevato 10 anni fa da Rudnei Peres Canassa, originario del Brasile, che ha regalato al bar un volto nuovo.

Gli ambienti sono stati ristrutturati 3 anni fa. Ci sono tavoli interni ed esterni e, ogni giorno, l'offerta è variegata sempre accompagnata da un sorriso e una battuta.

Un caffè speciale

77 caffè è un bar che, nonostante gli aumenti, ha scelto di mantenere prezzi contenuti: il caffè resta a 1 euro per scelta di Rudnei. Una miscela particolare che è possibile gustare solo nel bar di via Ostiense: "5 anni fa abbiamo acquistato il caffè verde e abbiamo realizzato la nostra miscela che, fortunatamente, ai clienti piace tanto", ha raccontato Rudnei a RomaToday.

Qui il caffè si può abbinare a cornetti, biscotti, dolci e crostate dall'ora della colazione. L'offerta, con l'avanzare della giornata, spazia e offre alla clientela un servizio di tavola calda con primo a 5 euro, secondo e contorno a 7 euro (8 euro se il contorno è a base di pesce). Ci sono anche tramezzini, pizze ripiene preparate espresse, insalatone, centrifughe per chi vuole tenersi leggero.

La famiglia di 77 Caffè

Quando Rudnei è arrivato nel locale di via Ostiense aveva solo 24 anni. I clienti più affezionati lo hanno visto crescere e diventare papà e questo ha creato, negli anni, un'atmosfera davvero familiare. "Sicuramente l'allegria da 77 Caffè non manca mai, siamo per natura molto scherzosi", dice Rudnei.

Nel corso della giornata da 77 Caffè entrano lavoratori degli uffici di zona ma anche tanti residenti. Nel pomeriggio arrivano gli studenti per l'aperitivo. Molti clienti sono diventati veri amici. "Si è creata una famiglia, con alcuni clienti ci vediamo anche fuori dal bar", racconta il titolare che nel bar di via Ostiense lavora con un team di 6 persone.

Sapere che tante persone hanno votato 77 Caffè nel contest "A Roma Ci Piace" di RomaToday non può che rendere felice Rudnei Canassa che per tirare su il locale ha fatto, negli anni, tanti sacrifici: "So che c'è stato un grande passaparola tra i miei clienti e questo fa molto piacere, ripaga di tanto lavoro".