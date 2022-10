Aromacipiace - Il Bar | Chi ha vinto il contest? La classifica finale

Oltre 14.000 voti nei sondaggi, 600 commenti da 3 punti e tante, tantissime condivisioni social e non solo. La finale per incoronare il miglior bar nell'ambito del contest #aromacipiace, realizzato da RomaToday in collaborazone con LatteSano, si è trasformata in una lotta all'ultimo sangue, fatta di appelli social, qr code, vip "ingaggiati" per votare e far votare e volantinaggi. Tutto nonostante in palio non vi fosse nulla di materiale, se non la "gloria".

A trionfare alla fine è stato Caffetteria Montello 12, piccolo bar di Prati, nei pressi della sede Rai, ma anche della caserma dei vigili del fuoco e delle Poste. Una microcomunità che si è attivata per votare in massa, tanto nel sondaggio quanto nei commenti. E proprio questa seconda parte alla fine è risultata decisiva. Sì perché con 128 commenti (validi), equivalenti a 384 voti (ogni commento valeva infatti 3 punti), Montello ha colmato il gap accumulato nel sondaggio, parte in cui a primeggiare è stato Tram Depot, bar di via Marmorata a Testaccio che ha usufruito anche della spinta del "gemello" di Talenti. Una spinta social che gli ha fatto raccogliere oltre 3000 voti nei sondaggi, ma che ha dimenticato la parte dove in pochissimi hanno regalato i tre punti.

Il risultato finale è stato 3167 per Montello a 3061 per Tram Depot. Un duello combattutissimo che fino ad un certo punto ha visto coinvolto anche 77Caffè di via Ostiense, bar terzo classificato, votatissimo nei commenti (lì è arrivato secondo), meno nel sondaggio dove si è classificato terzo. Quarto posto per caffetteria Ametista, l'ultimo sopra i 2000 voti.

Quinto posto per Lumen Bar, primo a raggiungere la finale, e inizialmente in testa a questa finale. Non ha retto però l'urto con la propaganda social dei due primi in classifica. Più distaccati gli altri, con Bar dei Garbati a guidare la compagnia al sesto posto. Settimo Bar La Licata, a pari merito con Bar Filly. Chiudono la classifica Underground caffè e Bar Marchetti.

Di seguito la classifica finale.

VOTI DAI COMMENTI VOTI SONDAGGIO VOTI TOTALI Caffetteria Montello 384 2793 3177 Tram Depot 42 3.019 3061 77Caffè 399 2127 2526 Caffetteria Ametista 99 1977 2076 Lumen Bar 243 1755 1998 Bar dei Garbati 195 856 1051 Bar La Licata 9 569 578 Filly caffè 9 569 578 Underground caffe 186 222 408 Bar Marchetti 6 343 349

Nella fase di conteggio abbiamo dovuto non considerare diversi voti nei commenti, in quanto realizzati dallo stesso account. Bar Montello, ad esempio, ha raccolto 228 commenti, ma 81 di questi venivano da un'unica cliente, evidentemente particolarmente affezionata. Altri 11 da un altro, altri 5 da un altro e altri 7 da un'altra: ne abbiamo valutato solo uno in tutti e quattro i casi. Numero di commenti annullati minori per Depot (5), 77Caffè (3) e Garbati (2).