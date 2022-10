Svegliarsi senza caffè? 5 alternative da provare al bar

Quella tazzina di caffè bollente, gustata al mattino, prima di entrare in ufficio. Un momento indispensabile per iniziare la giornata, ma non per tutti. C'è chi il caffè non può berlo, chi non lo ama particolarmente, chi non deve esagerare, chi ha semplicemente voglia di cambiare.

Le alternative, fortunatamente, non mancano, anzi. Entrando al bar esistono tante altre bevande che possono sostituire il tradizionale caffè, regalando comunque una pausa piacevole ed energizzante.

Ecco 5 alternative al caffè che tutti dovrebbero provare, anche chi alla caffeina proprio non vuole rinunciare:

1. Ginseng

"In tazza grande o piccola?". Di solito è questa la domanda che il barista fa al cliente quando gli viene ordinato un ginseng. La bevanda energizzante naturale, che è l'estratto della radice di ginseng, appunto, si trova ormai in qualsiasi bar. E' buona e con un retrogusto leggermente dolce che, solitamente, non necessita di zucchero. Oltre ad essere una bevanda energizzante, è suggerita anche come antinfiammatorio e come rimedio naturale per combattere ansia e stress.

2. Orzo

L'orzo è l'alternativa senza caffeina più simile al caffè. Si presenta come una bevanda scura, meno densa del caffè, ha un sapore intenso ed è il risultato della tostatura di questo cereale. Si può bere da solo, o anche con il latte. Aiuta a combattere il colesterolo, favorisce l'equilibrio intestinale ed è ricco di vitamine. Un'alternativa sana che si può proporre anche ai bambini.

3. Spremuta d'arancia

Salutare, ricca di vitamina C, ideale per iniziare la giornata con la giusta dose di energia. La spremuta d'arancia, soprattutto con l'arrivo del freddo, è un'ottima abitudine quotidiana, rafforza le difese immunitarie, è ricca di vitamine, è buona e piace a grandi e piccini.

4. Tè allo zenzero

Lo zenzero è una spezia eccitante. Un tè allo zenzero di prima mattina, infatti, è un perfetto sostituto del caffè. In inverno e non solo, inoltre, le tisane allo zenzero sono un toccasana contro influenza e raffreddore.

5. Tè verde

Un ottimo energizzante alternativo al caffè, indicato proprio per la prima colazione è il tè verde. La teina che contiene dona la giusta energia all'organismo e permette di iniziare bene la giornata. Il gusto è piacevole, combatte la stanchezza ed è ricco di sali minerali.