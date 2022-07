A Roma apre un centro dedicato alle offerte e al risparmio

Ci troviamo in un momento storico particolare dove vecchie abitudini e convinzioni stanno rapidamente cambiando; la tutela ambientale, l’attenzione all’inquinamento e al risparmio sono principi che stanno diventando prioritari per sempre più persone.

Se per limitare il nostro impatto inquinante e per prenderci cura della natura possiamo agire in prima persona, come possiamo fare per risparmiare?

Affidarsi ai dei professionisti che si impegnano ad offrire i migliori prodotti a prezzi molto vantaggioso!

Stiamo parlando del nuovo punto vendita di Mega Prenestina

Mega Prenestina: le migliori marche ai migliori prezzi

Il centro Mega Prenestina è stato fondato da professionisti con decennale esperienza nel commercio al dettaglio, che hanno deciso di riunirsi sotto un’unica insegna e di impegnarsi ad offrire alla propria clientela i prodotti migliori al miglior prezzo, un modo per superare tutti insieme questo periodo così delicato.

All’interno del punto vendita potrete trovare oltre 50.000 prodotti suddivisi in diverse categorie e che spaziano dal bricolage, giardinaggio, per shop, ferramenta, accessori elettrici ed elettronici ai casalinghi.

Una selezione delle migliori marche è a disposizione della clientela che potrà trovare il prodotto più adatto alle sue esigenze in oltre 5.000 metri quadrati di spazio espositivo.

Mega Prenestina: una valanga di offerte

Proprio le offerte sono le protagoniste del punto vendita Mega Prenestina, oltre ad una selezione dei migliori prodotti in forte sconto, il centro ha elaborato una proposta per tutta la clientela.

Per coloro che effettueranno una spesa minima di 25€ verrà consegnato un buono sconto di 5€, che arriverà ad un massimo di 50€ per 200€ di spesa, con scadenza al giorno 31/07/2022.

Consultando questo link potrete sfogliare il volantino e consultare l’ampio catalogo del punto vendita.

Mega Prenestina si pone l’obbiettivo di diventare un punto di riferimento per il risparmio, unendo le migliori marche a prezzi competitivi con un eccellente servizio da parte dello staff.

Il personale infatti sarà a vostra completa diposizione per aiutarvi durante gli acquisti e a fornirvi tutta l’assistenza necessaria per ogni evenienza.

Da Mega Prenestina avrete la certezza di trovare le migliori offerte e il personale più preparato, perché anche in un periodo come questo risparmiare sul prezzo e non sulla qualità è possibile.



Orario di Apertura che e' Tutti i giorni dalle 8:30-20:30 orario continuato.