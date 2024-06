VIDEO | Lo spettacolo del lungotevere illuminato dai fuochi d'artificio

Nove piattaforme galleggianti, per un fronte illuminato dai fuochi d'artificio lungo 2 chilometri. I numeri però rendono poco l'idea rispetto alle immagini. A margine della prima serata di Tim Summer Hits, Roma è stata illuminata dallo spettacolo dei fuochi d'artificio sul lungotevere.

Lo show di illuminazioni pirotecniche dal respiro internazionale, moderno e di grande impatto scenico è stato volutato dall'assessorato ai grandi eventi di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato. Il fascino di Roma, la sua grandezza e la sua meravigliosa storia hanno fatto da sfondo a questo grandioso evento in anteprima: con un fronte di 2000 metri da Ponte Regina Margherita a Ponte Sant’Angelo, sfruttando come base di lancio 9 piattaforme galleggianti, la Pirotecnica Morsani ha illuminato il cielo della Capitale al ritmo di musica, abbracciando la città e regalando al pubblico un’esperienza magica ed assolutamente inattesa.

La particolarità, poi, è stata un'altra. "Per tutelare gli animali - spiega Onorato - non ci saranno rumori, ma in sottofondo si sentiranno le note di alcune delle più celebri canzoni della storia: dai brani dei Queen agli U2 ai Coldplay. Abbiamo organizzato una grande festa, abbattendo le barriere economiche e sociali potendo vedere i più grandi artisti del momento sul palco senza dover pagare il biglietto, per festeggiare con tutta la città l'arrivo dell'estate".