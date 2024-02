Sei euro per un tè caldo. Stupita per lo scontrino considerato eccessivo in un bar di Prati, la conduttrice e showgirl Daniela Martani, ha postato un video su Tik Tok. "Non ero all'Hilton o al De Russie, ma in un bar normale di un quartiere normale - precisa -. Avevo bisogno di un tè caldo, e me l'hanno fatto pagare 6 euro! A loro costa costerà? Pochi centesimi. È uno scandalo, un vero scandalo".

Daniela Martani, 50 anni, è una showgirl, attivista e conduttrice radiofonica. Nel 2009 aveva partecipato come concorrente della nona edizione del "Grande Fratello" e, sempre nello stesso anno, ha fatto parte del cast della quarta edizione de "La fattoria". Nel 2021 ha fatto la concorrente a "L'Isola dei Famosi". Si è fatta notare anche per le sue posizioni estremiste e provocatorie su temi animalisti ed è stata anche criticata per le sue esternazioni sul Covid 19.