Tutti i ponti e i weekend lunghi del 2024: ll calendario delle feste

Quali saranno i ponti del 2024? Quali i giorni di ferie da prendere per poterli sfruttare al meglio? La domanda viene automatica con l'arrivo del nuovo anno, vediamo allora in che giorni della settimana cadono le festività e quali sono ponti e weekend lunghi da non lasciarsi scappare.

Il 2024 è iniziato con un 1 gennaio di lunedì che, dunque, ha già regalato un lungo weekend, a partire da sabato 30 dicembre. Meno fortunata l'Epifania che cade di sabato e, dunque, non regala ma toglie la possibilità di un ulteriore giorno di ferie prima delle ripresa definitiva. Cosa ci attende per il resto dell'anno?

Dopo Pasqua e Pasquetta, che saranno domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, i ponti da tenere sott'occhio sono, senza dubbio quelli del 25 aprile e del 1 maggio. La Festa della Liberazione, infatti, quest'anno cade di giovedì, basterà prendersi un venerdì di ferie per regalarsi un lungo weekend di 4 giorni. Più complessa, ma fattibile, la situazione del 1 maggio che cade di mercoledì: spingendosi a prendere 2 giorni di ferie, ci si potrà regalare davvero una mini vacanza di 5 giorni (ovviamente per chi non lavora sabato e domenica).

Guardando all'estate, anno sfortunato per il 2 giugno, che cade di domenica, vanno meglio le cose se guardiamo a Ferragosto che cade di giovedì, regalando, a chi potrà, una lunga sosta estiva di 4 giorni (prendendo venerdì 16 agosto di ferie). Arriviamo al 1 novembre che cade di venerdì, regalando tre giorni di stop senza bisogno di prendere giorni di ferie. Non porta nulla l'Immacolata, perché l'8 dicembre cadrà di domenica. Natale capiterà di mercoledì, Santo Stefano di giovedì, San Silvetro di martedì.

Ponti e festività 2024

Ricapitoliamo di seguito tutte le feste e i ponti del 2024:

1 gennaio 2024, primo dell'anno: lunedì

6 gennaio 2024, Epifania: sabato

Pasqua 2024: domenica 31 marzo

Pasquetta 2024: lunedì 1 aprile

25 aprile 2024, Festa della Liberazione: giovedì

1 maggio 2024, Festa dei lavoratori: mercoledì

2 giugno 2024, Festa della Repubblica: domenica

15 agosto 2024, Ferragosto: giovedì

1 novembre 2024, Tutti i santi: venerdì

8 dicembre 2024, Immacolata: domenica

25 dicembre 2024, Natale: mercoledì

26 dicembre 2024, Santo Stefano: giovedì

31 dicembre 2024, San Silvestro: martedì.