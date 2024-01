C'è un avvocato romano dietro il profilo Instagram che racconta le pizze rosse di Roma

Una serie di foto di pizze rosse, in primo piano, davanti al forno di appartenenza e poi un voto, da 1 a 5. È questa in breve la descrizione di "Teglia Rossa", il profilo Instagram che sta destando una certa curiosità tra i romani.

Chi c'è dietro Teglia Rossa

Oltre 1000 followers per circa un centinaio di pizze rosse postate. Alle spalle c'è un avvocato di quasi 39 anni che preferisce restare anonimo, ma che RomaToday ha raggiunto al telefono, per saperne di più sul gustoso progetto social che ha poco a che vedere con i food influencer e con i migliaia di profili dedicati al cibo: "Meno appaio e meglio è. Si tratta di un gioco, di uno scherzo nato nel 2018, non è un lavoro per me, faccio altro nella vita", ci tiene subito a specificare.

"L'amore per la pizza rossa nasce tantissimi anni fa, ero un bambino di 3 o 4 anni. Con mio nonno si faceva sempre la passeggiata in centro con il pezzetto di pizza preso, per merenda, al forno. Poteva essere bianca del forno a Campo de Fiori, poi è diventata rossa. Forse proprio da questa abitudine, anni dopo, è nato in me il desiderio di creare Teglia Rossa", racconta l'avvocato romano.

L'obiettivo è quello di riuscire, prima o poi, a pubblicare una mappa completa delle pizze rosse più buone di Roma, ma il lavoro è ancora lungo: "Per il momento è tutto molto spostato verso il centro, verso Roma Nord e nella zona dei tribunali e di Prati. Ho ancora grandi lacune su Roma Sud e su alcune zone come Monteverde, ad esempio".

La scelta delle pizze rosse

Sulla selezione delle pizze rosse da assaggiare e recensire, l'avvocato di Teglia Rossa ha le idee molto chiare: "La linea di condotta è solamente forni, la pizza che recensisco è quella del fornaio, quella alla pala, con qualche eccezione per alcune pizze a taglio come ad esempio quella della Casa del Supplì". Sul profilo Instagram si trovano anche pizze assaggiate in alimentari o in catene di supermercati, purché si tratti di prodotti provenienti dal forno.

I criteri di giudizio sono tre: croccante, sugo e unto. L'avvocato dà un voto da 1 a 5. Tende a non dare votazioni troppo basse: "Se conosco un forno ma so che quella pizza non mi piace, non ci vado proprio. Nel tempo, grazie a questo profilo, ho imparato a riconoscere una buona pizza rossa con gli occhi", racconta a RomaToday.

Le regole di una buona pizza rossa

L'anonimo avvocato romano ci tiene a distinguere due tipi di pizza rossa: "quella fina un po' asciutta come impasto e quella un po' più fritta". Una pizza rossa buona, per lui, deve essere "fina, con sugo abbondante e un bel po' d'olio. Non mi interesso degli alveoli, della lievitazione - aggiunge l'avvocato - per me se è buona è buona".

Ovviamente non potevamo non chiedere al signor "Teglia Rossa" quali fossero secondo lui le migliori pizze rosse di Roma, da assaggiare assolutamente: "Ho dato il massimo al panificio Carlo Todaro di Tor Sapienza, è fuori mano, ma fanno una pizza sia bassa che un po' più altina notevole: poi c'è il forno Urbani al Ghetto che è sicuramente una garanzia. Ottima anche la pizza a taglio di Pantera a Ostiense o quella di Colapicchioni via Tacito. Mi hanno suggerito di provare il panificio Beti a Monteverde, ci andrò".

Prossimamente l'avvocato romano vorrebbe andare alla scoperta di Roma Sud e dei Castelli Romani, dove c'è una grande quantità di forni. Infine, se mai dovesse aprire un altro profilo Instagram dedicato ad un alimento o ad una ricetta, non ha dubbi: "Dopo la pizza rossa, il supplì, per forza".