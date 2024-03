"Manco una volta", Roma vs Milano nella nuova canzone delle Stereotipe

"Ti devo dire una cosa, mi trasferisco e vado a Milano", inizia così Carolina (una delle due Stereotipe) nel nuovo video già diventato virale su Instagram e TikTok.

E' così che sulle note di "Solo una volta" di Alex Britti, Ilaria e Carolina portano sui social la disputa nazionale per eccellenza, quella tra Roma e Milano. Il titolo del brano è "Manco una volta".

Le Stereotipe cantano Roma e Milano

"C'era la nebbia, nce vedevo niente, c'era lo smog ormai sempre presente, la fashion week c'hanno solo quella, ma è fascinosa super chic e bella. C'era la voglia de magnà un cornetto e invece una brioche m'ha detto. 2000 euro pe 'na stanza e 'n divano, ma che pretendi, ricordati che stai a Milano", cantano le Stereotipe sui social.

Il brano confronta, ironicamente, quegli aspetti che più di tutti distinguono Roma e Milano, dalla metropolitana all'estensione della città: "Tutta Milano è grande quanto er nomentano, cantano". C'è poi il mare che Milano non ha, il risotto e la cotoletta con cui cercare di sostituire un piatto di spaghetti con le vongole sulla spiaggia. E, ancora il conto alla romana, che i milanesi non sanno neanche cosa sia

"Faccio una call, devo andare in office, poi faccio ape", canta Carolina. "Ma parla come magni", le risponde Ilaria. "Mi trasferisco ma non tutta la vita", prosegue Carolina. "Speriamo prima che inizi a dire f**a", aggiunge l'amica.

"Faccio na pennica, magno un bucatino e senza prescia vado a Fiumicino. Manco una volta in tutta la vita vado a Milano che ne esco imbruttita", oppure "Vado in ufficio mangio una schiscetta, ma che stai a dì pijate na bruschetta". O, ancora, "Parli della michetta?", "Non famo scherzi quella se chiama rosetta".

Tanti aneddoti divertenti che mettono a confronto Roma e Milano e che fanno volare, di nuovo, le Stereotipe sui social. Di seguito il video integrale della canzone: