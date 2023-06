Solstizio d'estate: cos'è e quando cade

L'estate è arrivata, anche a Roma. Le temperature salgono, si inizia a soffrire il caldo in città, ma "è il tempo suo", come dicono i romani. Il 21 giugno - giorno d'ingresso dell'estate - è infatti arrivato. Precisamente alle ore 16:58 (ora italiana) del 21 giugno, avrà inizio l'estate astronomica.

Cos'è il solstizio d'estate

Il termine "solstizio" deriva dal latino "solstitium", termine formato da "sol" ("sole") e dal verbo "sistere" ("fermarsi"). Una parola che in astronomia indica il momento dell'anno in cui il sole raggiunge la sue massima altezza rispetto all'equatore. E' questo il motivo per cui il 21 giugno è il giorno più lungo dell'anno. Da questo momento in poi, le giornate inizieranno ad accorciarsi gradualmente, fino a tornare al solstizio d'inverno che cade il 21 dicembre (giorno più corto dell'anno).

Il solstizio d'estate è un fenomeno astrologico che, ogni anno, cade tra il 20 ed il 21 giugno. Il giorno e l'ora variano leggermente in base dall'inclinazione della Terra rispetto al piano dell'orbita durante il suo moto di rivoluzione.

Curiosità e leggende sul solstizio d'estate

Questo fenomeno affascinante è stato spesso legato a riti magici e pagani, a tradizioni antiche e leggende. Nell'antichità, il giorno del solstizio d'estate si ringraziava Madre Terra ed i festeggiamenti erano spesso accompagnati da fuochi purificatori per scacciare le tenebre celebrando il bene. Solitamente si bruciavano vecchie erbe e si ballava attorno al fuoco.

Capitava spesso che questi riti pagani si intrecciano con i festeggiamenti di San Giovanni Battista (24 giugno).