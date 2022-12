Chi è Sofia Carollo, la tiktoker di Centocelle protagonista del primo reality show di Netflix

Sofia Carollo da Centocelle è la vincitrice di "Summer Job", il primo reality show firmato Netflix. Vent'anni appena compiuti, Tiktoker molto seguita anche su Instagram, caschetto scuro, origini peruviane, sguardo magnetico.

Chi è Sofia Carollo

Tra i dieci concorrenti "pigri e viziati" volati in Messico c'è anche lei. Parlata romana, non amante delle regole, nel reality non ha filtri, si mostra per come è, pane al pane vino al vino, come in quella frase diventata virale: "E' una giornata di m...., è iniziata di m...., sta continuando di m.... e spero non finisca di m....".

"Sono Sofia Carollo abito a Centocelle, le regole non mi stanno a genio - si è presentata così Sofia al pubblico - con mia madre ho un rapporto odio et amo, lei è peruviana, mi ha fatto fare il college in Perù per cercare di raddrizzarmi un po', mi sono dovuta vestire con una divisa orrenda, la mattina cantavamo l'inno nazionale, dopo 3 mesi 'me so data' ", ha raccontato.

Poi, parlando dell'inizio della sua avventura in Messico, ha aggiunto: "Questa vacanza me la voglio vivere al massimo, nessuna relazione al mondo me la deve rovinare, anche perché attiro solo casi umani". In realtà un avvicinamento ad alcuni concorrenti del reality c'è stato, ma questo non ha distratto Sofia dall'obiettivo: vincere.

Stupita dal paradisiaco Messico, dopo anni di mare di Ostia - come lei stessa dice in un episodio di Summer Job - Sofia ha portato nel reality di Netflix la sua romanità, la sua Centocelle: più volte ha anche fatto accenno al suo quartiere durante il programma, con riferimento - più di una volta - al suo kebab preferito, quello di Ciro "sotto casa".

Quando al ristorante, insieme ad altri concorrenti, il cameriere spiega per filo e per segno come è fatta la lasagna che le è stata servita, lei ride e dice: "Il kebabbaro sotto casa mia mi dice '3 euro e 50', gli dai questi spicci, ti butta il kebab e te lo mangi".

Summer Job, il reality

Summer Job è il primo reality realizzato da Netflix, condotto da Matilde Gioli. Protagonisti dieci concorrenti della Generazione Z provenienti da varie parti d'Italia, che partono per una vacanza da sogno in Messico, nell'incantevole riviera Maya. Ad attenderli, però, non è una vacanza gratuita, ma una vacanza che dovranno guadagnarsi. Come? Lavorando. Il montepremi è alto: 100mila euro.

Rimboccandosi le maniche, mettendosi in gioco e mettendocela tutta, Sofia ha conquistato i giudici e anche il pubblico, aggiudicandosi la vittoria. Sul suo profilo Instagram emerge qualche dettaglio in più su di lei, ci sono vari shooting fotografici in cui Sofia Carollo ha posato. Influencer, tiktoker e, a quanto pare, anche modella. Summer Job è stato per lei il debutto in tv, chissà se sarà anche il trampolino del successo.