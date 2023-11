Si sposano in una chiesa completamente vuota: il post delle loro nozze diventa virale

"Credevo di aver visto, non dico tutto ma abbastanza e invece", esordisce così, in un post su Facebook, Loredana Pronio, collaboratrice parlamentare ed ex delegata di Virginia Raggi al benessere animale. Un post che è diventato presto virale, vi spieghiamo perché.

La Pronio si trovava nella chiesa di San Salvatore in Lauro, la sua parrocchia, quando si è imbattuta in un matrimonio diverso dai soliti: "Questa mattina, come tutte le mattine, sono passata nella mia parrocchia. È il mio rito quotidiano! Entro e noto due giovani all’altare. Guardo bene e vedo due sposi. Questi due ragazzi si stavano sposando in una chiesa completamente vuota".

Le immagini condivise dell'ex delegata al benessere animale mostrano, in effetti, banchi vuoti, senza parenti o amici, come solitamente avviene nelle cerimonie di nozze. C'erano solo due "pseudo fotografi" come la Pronio li definisce "che forse gli avranno fatto anche da testimoni".

"Mi sono avvicinata all’altare per regalargli almeno un sorriso e noto che lei è in “dolce attesa" e allora ho pensato che, quella coppia di sposi, non era sola. I due ragazzi erano in buona compagnia, anzi, la migliore in assoluto".

Il post ha generato una raffica di commenti ricchi di affetto per i due sposi: "I sentimenti profondi vanno vissuti solamente con chi amiamo", commenta qualcuno. "Una meravigliosa luce scende su di loro", aggiunge un altro utente. "Voglio vedere in questa foto un profondo desiderio e consapevolezza di voler stare insieme al di là di tutto il resto", scrive ancora un altro.

C'è anche chi si rivede in quelle nozze intime, condividendo sui social l'esperienza del proprio matrimonio in due e chi ci vede un insegnamento profondo in quell'immagine: "Bellissima scelta. Lo sfarzo e il lusso, non servono a niente.Hanno dato valore al loro matrimonio".