LETTORI - XVI edizione Festa della Sangria

La Festa della Sangria, giunta alla XVI edizione, è una manifestazione ormai affermata sul territorio locale organizzata dal Gruppo Giovanile Agosta (GGA) che si svolgerà venerdì 19 agosto ad Agosta (Rm) in P.zza San Nicola dopo due anni di stop causati dalla pandemia. Da anni è portatrice di artisti, band, musicisti di successo sia nazionale che internazionale; dai "Radici nel Cemento" a "Brusco", dai "Villa Ada Posse" ai "Crifiu", da "Giancane" passando per i "Folkabbestia" fino agli "Inna Cantina" e molti altri. Un panorama musicale che cresce ogni anno sempre di più. Oltre alla tanto "venerata" sangria, saranno presenti stand gastronomici a partire dalle 19.30. In questa edizione la manifestazione sarà allietata dalle musiche de: - I Platinum - The Reggae Circus di Adriano Bono - Apres la Classe.

Gli Après La Classe sono un gruppo musicale ska-punk italiano. Formatosi nel 1996, il gruppo assume una fisionomia definitiva nel 1999 e nel 2002 esordendo ufficialmente con l'etichetta Edel Italia. L'album di debutto è Après la Classe (2002), il cui brano "Paris" diventa subito una hit nelle discoteche e nelle radio italiane venendo anche scelta, nel 2006, come sigla di uno spot televisivo nazionale e come sigla di apertura del programma "Le Iene". Altri due singoli ben conosciuti, editi sempre per Edel nel 2002, sono Ricominciamo, cover di Adriano Pappalardo e Ci 6 solo tu. Nel 2004 è pubblicato l'album Un numero. Hanno anche all'attivo collaborazioni con gruppi affermati come i Sud Sound System e artisti noti come Caparezza e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. le loro prime esibizioni avvengono tra Lecce e provincia e poi, tra Italia tutta e resto del mondo. Nel tempo hanno modificato il loro sound in una sorta di Dub-Rock con contaminazioni Electro-Rock. La band ha scritto e cantato anche delle canzoni in francese, lingua madre del cantante. Nel 2006 è uscito per la On the road music factory l'album Luna Park, preceduto da un tour nazionale. Hanno partecipato al Concerto del Primo Maggio 2007, 2008, 2009, 2017 e 2021 a Roma. Il 20 aprile 2010 il gruppo ha pubblicato un nuovo lavoro, Mammalitaliani, prodotto e realizzato in collaborazione con Caparezza uscito con l'etichetta Sunnycola distribuzione Universal. Il singolo omonimo spopola nell'estate 2010 nelle radio e nelle spiagge della penisola italica. Il tour dell'album regala alla band in due anni centosessanta concerti e due tour negli States. Il 1º luglio 2014 esce Riuscire a volare, album prodotto da Colorsound e distribuito da Universal. Il disco comprende 13 tracce e vede la collaborazione di Giuliano Sangiorgi degli amici Negramaro.