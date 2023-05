Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da stamattina traffico paralizzato in via Boccea subito dopo VIA BATTISTINI che ha paralizzato il traffico. È l'ennesima voragine per Roma che continua a sprofondare mentre si pensa a come multare o meno i residenti che verranno agglomerati nella FASCIA VERDE introdotta dal sindaco