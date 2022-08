LETTORI - Vogliono uccidere gli animali della Sfattoria degli Ultimi. Appello delle associazioni animaliste al questore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Meta: Quello che sta accadendo è gravissimo, vogliono uccidere gli animali di un rifugio e non si stanno fermando neanche davanti al dolore immenso delle persone, uccideranno anche loro. L'appello è al Questore di Roma: non entrate nel rifugio." L'Asl di Roma ha notificato un'ordinanza di abbattimento per gli animali della Sfattoria degli Ultimi, vogliono uccidere animali salvati dai maltrattamenti e dai mattatoi, animali accuditi e amati. Ognuno di questi animali ha un nome, ognuno di loro ha una storia, ognuno di loro è qualcuno - dice l'associazione Meta Parma - non accetteremo mai che uccidano gli animali di un rifugio, non possono farlo e già solo il fatto che abbiano potuto anche solo pensare di poterlo fare è veramente preoccupante. Siamo preoccupatissimi non solo per la vita di queste creature meravigliose, salvate dai maltrattamenti e dai mattatoi, ma anche per i nostri fratelli e sorelle del rifugio. Uccidere gli animali che amano, significa uccidere anche loro, sono persone visibilmente distrutte, e ci chiediamo come sia possibile tutto questo. Le persone del rifugio non potrebbero sopravvivere alla mattanza dei loro amati animali, e stanno già soffrendo troppo, stiamo soffrendo tutti, tutto questo è un grave danno per tutti. Gli animali non sono oggetti, sono creature, e purtroppo il loro diritto di vita non viene ancora riconosciuto da un sistema che sta dimostrando sempre più di non avere nessun rispetto per la vita. I cittadini intanto sono tutti dalla parte degli animali della Sfattoria degli Ultimi, è veramente grande il sostegno che sta arrivando ovunque gli animali del rifugio, animali salvati dai mattatoi e dai maltrattamenti, che tutti vogliono difendere. Il rischio è che da un momento all'altro gli operatori dell'Asl arrivino davanti al rifugio scortati dalle forze dell'ordine, per entrare con la forza e uccidere gli animali amati da tutti noi. Ci appelliamo alle forze dell'ordine e al Questore di Roma, affinchè si espongano contro tutto questo, come ci stiamo esponendo tutti noi cittadini, perchè l'ordinanza di abbattimento è inaccettabile e non va eseguita. Gli animali dei rifugi sono gli animali dei cittadini, e non si può assolutamente decidere di entrare nei rifugi e nelle case a prendere le vite di chi amiamo. "Questi animali sono già stati salvati una volta, hanno un legame affettivo importante con i gestori e i volontari del rifugio, e questo legame non dovrà essere spezzato con nessun atto di violenza. Vorrebbero ucciderli con le scariche elettriche, vorrebbero portare dolore e male in un rifugio che invece è colmo d'amore. Il problema non è la peste suina, il problema è la mancanza di empatia, il problema è la violenza sugli animali che continua in ogni mattatoio. Per loro sono "solo suini", sono "solo cinghiali", sono "solo animali", e non vogliono riconoscere il diritto di vita di queste creature. Dispiace non riuscire ancora a fare di più per gli animali prigionieri negli allevamenti e mandati al mattatoio, ma non lasceremo che tutto questo accada anche ai nostri animali." Le associazioni Meta Parma, Avi Parma, Salviamo i macachi di Parma