LETTORI - Villa Pamphili- Laghetto in secca e animali in pericolo

Da ormai 2 settimane il laghetto è in situazione critica per il livello bassissimo dell acqua. Perché nessuno fa niente? Chi deve occuparsi di questo problema?Centinaia di tartarughe e pesci stanno per morire. Si vedono CENTINAIA di tartarughe ammassate in un angolo del laghetto forse perché all ombra e/o con livello dell acqua più alto. Ci sono fontanelle con flusso continuo sempre in funzione dentro la villa che magari possono essere utili per rimpinguare il lago. Dobbiamo assistere a questa moria di specie animali con seguente rischio sanitario dovuta alla decomposizione degli animali? Già ce un odore pesante di alghe ammuffite che riducono l ossigenazione dell acqua. La villa è frequentatissima, anche in questo periodo, da bambini e adulti che osservano con tristezza questo evento. A che punto dobbiamo arrivare? Dobbiamo organizzarci in massa con i secchi per portare acqua al lago almeno per tamponare la situazione? A monte del lago l aflusso di acqua è ridottissimo e sono presenti delle vasche dove alcune persone hanno già spostato delle tartarughe per poterle salvare. Non ci posso credere che nessuno ha fatto ancora nulla e che non è previsto un piano per la salvaguardia di questi animali che sono di tutela di qualcuno.