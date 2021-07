Siamo veramente al limite della sopportazione, qui siamo a Via Pisino, non si respira dalla Gran puzza e tra poco i rifiuti entrano nella mia attività. Per non parlare dei topi che gironzolano tranquilli e fanno banchetto. Qualcuno ci dia risposte, visto che chiamando i numeri avuti dallo 060606 nessuno si degna di rispondere.