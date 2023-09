Lettori - Il degrado di Villa Aldobrandini

Il degrado non riguarda solo la periferia, ma anche il centro storico. Questo è il parco del Rione Monti, accanto a Via Nazionale: divenuto una discarica a cielo aperto. Anche le strade limitrofe versano nelle stesse condizioni umilianti. I topi passeggiano indisturbati anche di giorno, l'odore emanato dai rifiuti abbandonati a ogni angolo della strada dà il volta stomaco, perché mancano completamente i cassonetti, indispensabili per mantenere un livello minimo di decenza; è inutile il passaggio continuo di automezzi AMA, perché non possono raccogliere i rifiuti di migliaia di persone che popolano la città e non possono di certo scaricarli nella propria borsa se fuori casa. Mucchi di sporcizia, strade lerce, parchi impraticabili, la situazione sanitaria è al tracollo e avrebbero tolto i cassonetti in virtù del DECORO? Ma quale decoro, vergogna!