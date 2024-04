Lettori - Viale dell’Università abbandonata

Gallery









Buongiorno, mi chiamo Franco De Luca ed abito in viale dell’Università 11. Da qualche mese i parcheggi striscia blu nella mia strada e nelle vie adiacenti vanno progressivamente riducendosi di numero. Alcuni per far posto alle aree di ricarica auto elettriche; e va bene! bisogna sostenere il green! Altri per far spazio ad una discutibile ciclabile che dovrebbe mettere in contatto studenti ciclisti che sbarcano a Termini ( con treni regionali che non hanno quasi mai posto per le bici)con piazzale Aldo Moro, ed anche qui almeno altri 10 parcheggi eliminati. Dico discutibile perché credo che certi progetti andrebbero effettuati dopo aver prima sentiti gli abitanti . L’Amministrazione prende poi le sue decisioni e se ne assume le responsabilità ma comunque i cittadini sono stati inviatati ad esprimere la loro opinione. I lavori della pista ciclabile dei fuorisede è ferma da giorni, il cantiere si sta riempiendo di rifiuti e le biciclette continuano a passare sulla strada normale. Poi ci sono i lavori per una Casa dello Studente sul tratto che confina con piazza Confienza e viale del Policlinico. Progetto encomiabile, che dovrebbe sottrarre studenti fuori sede alla speculazione di proprietari di appartamenti di pochi scrupoli ma i lavori partiti a spron battente sono ormai fermi da mesi e la recinzione del cantiere che, non si sa perché ha tracimato su metà dei parcheggi striscia blu, li ha eliminati del tutto (altri 10 in meno). Immagino che tutti questi provvedimenti avrebbero il fine virtuoso di ridurre il traffico privato, ma questo non avviene ed in più le macchine ancora più di prima parcheggiano in 2° fila. Chiedo di sapere: 1. Quando ricominceranno i lavori per la nuova casa dello studente e perché è stato concesso di erigere la recinsione del cantiere sopra alle strisce blu. 2. Quando la pista ciclabile sarà ultimata e riattivati i passaggi tra le 2 corsie della strada. 3. Perché le macchine in seconda fila non vengono quasi mai rimosse o multate.