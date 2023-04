Lettori - Via dei papiri 60/64 ROMA - Santa Palomba - Manca l'acqua da mercoledì

Via dei Papiri, 60 · Santa Palomba

L'acqua arriva a singhiozzo, un rigagnolo ogni qualche ora. E' rotta la pompa e non sanno nemmeno quando arrivera' il pezzo di ricambio. L'azienda che dovrebbe occuparsi della manutenzione dice che c'è un guasto, che è tutto risolto, fatto è che non si puo' accendere caldaia, lavatrice, nulla, e bisogna scaricare l'acqua con i secchi. Questo da mercoledi' 19.4.2023 alle 20 circa. Siamo senza acqua, oggi è venerdi' 21.4.2023 sono passate le 14.35. Inizia un fine settimana lungo senza poter usare l'acqua. Possibile vivere in tali condizioni di disumanita'?