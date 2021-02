Gentili signori. Abito in Via Cilicia a Roma, adiacente alla ferrovia. Purtroppo accanto al civico 55 continuamente vengono smantellati piccoli insediamenti abusivi ma purtroppo viene lasciato qualsiasi oggetto che spesso vengono bruciati illegalmente. Vi chiedo la cortesia di intervenire affinché le istituzioni (pare che sia di competenza delle ferrovie) rimanga pulito e non come lo scorso anno che sono entrati i topi nel condominio. Cordiali saluti.