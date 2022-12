Una via dimenticata (dall'AMA)

Via Gran Sasso oggi si presenta così. Tutti i cassonetti della strada stracolmi. Da Via Montasio a Viale Adriatico passando per Via Gran Sasso-Piazza Monte Tufone-Via Adamello una situazione di degrado inaccettabile. Nonostante sul sito AMA, per Via Gran Sasso, per la raccolta dell'indifferenziata ci sia scritto scritto "giornaliera" e per carta e plastica "3 vote a settimana"; spesso, anzi sempre, la raccolta, soprattutto della carta e della plastica avviene circa 1 volta ogni 10 giorni. Nonostante da anni ci siano proteste e segnalazioni continue, la situazione non cambia.