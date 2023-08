Un grazie speciale a cinque agenti della Polizia locale di Roma Capitale, per avermi aiutata a superare un brutto momento il 14 luglio 2023 sera accanto al fiume Tevere. Sono delle persone speciali, che sono accorse da me nel momento giusto. Non dimenticherò mai l’affetto che sono riusciti a darmi quella sera. Ogni giorno lavorano e si danno un gran da fare per salvare altre vite.