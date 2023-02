Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamattina, 16/02/23, treno delle 9.40 piazzale flaminio/montebello, si è fermato in galleria prima della prima fermata Euclide per “guasto tecnico”. Nessuna informazione e nessuna assistenza per più di 30 minuti. Gente che stava male e nessuno faceva niente. Ci hanno fatto poi scendere e ritornare a piedi a piazzale Flaminio sui binari, al buio e, ancora una volta, senza assistenza o indicazioni. VERGOGNA!