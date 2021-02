E' passato più di un anno da quando sono stati svolti lavori all'altezza del civico 105 di via degli Adimari e da quel giorno giace abbandonata una transenna modulare in ferro sul bordo della strada. E' incredibile primo che sia stata abbandonata li, secondo che nessuno la rimuova. Con forte probabilità rimarrà li per i prossimi 200 anni. Si continua a parlare di riqualificazione di Corviale, ma dove ? Quando ? I residenti vogliono azioni concrete. Risultati tangibili.